Zu besoffen für den Alkoholtest: Karlsruher Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer

Anzeige

Ein 21-jähriger betrunkener E-Scooter-Fahrer ist der Polizei in Karlsruhe am frühen Donnerstagmorgen ins Netz gegangen. Eine Streife war auf den Mann aufmerksam geworden, weil er laut Polizei in „deutlichen Schlangenlinien“ auf dem Gehweg der Kriegsstraße unterwegs war.

Die Beamten hielten den Mann gegen 3.15 Uhr an. Sie boten ihm einen Atemalkoholtest an. Den konnte der 21-Jährige aber nicht machen – dafür war er wohl schon zu betrunken. Die Polizisten brachten den Trunkenbold daraufhin zur Dienststelle.

Auch interessant: Gespaltene Meinungen zum E-Scooter in Karlsruhe

Weil das dem 21-Jährigen anscheinend noch nicht reichte, beleidigte er dort auch noch die Beamten. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten, heißt es von der Polizei.

ots/BNN