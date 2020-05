Anzeige

In der ersten Woche der Pfingstferien gibt es in Karlsruhe eine Notbetreuung für Grundschüler. Hierfür wurden 180 Kinder angemeldet. „Allen können wir einen Platz anbieten“, sagt Joachim Frisch, der das Schul- und Sportamt leitet. Zum Vergleich: In den Osterferien nutzten 79 Grundschüler entsprechende Angebote.

Da Eltern zum Teil ihren Urlaub im Zuge der Krise schon aufgebraucht haben oder aus sonstigen Gründen jetzt arbeiten müssen und gleichzeitig einst gebuchte Ferienprogramme wegfallen, gebe es Bedarf in den Familien, erklärt Frisch.

Notbetreuung nur in der ersten Ferienwoche

Aus Personalgründen bleibt die Notbetreuung auf die erste Woche der Pfingstferien, also die Zeit vom 2. bis 5. Mai, begrenzt. Waren an Ostern noch vergleichsweise viele Lehrer verfügbar, ist inzwischen durch Fernlernen, die ausgeweitete Notbetreuung in den Schulzeiten und eine teilweise Rückkehr der Schüler in die Klassenräume die Situation anders.

„Viele Lehrer engagieren sich über Gebühr und ackern seit dem Ende der Fastnachtsferien durch“, erklärt der Leiter des Staatlichen Schulamtes, Rüdiger Stein. Mit dem Lehrpersonal allein sei deshalb das Angebot in der kommenden Woche alleine nicht zu stemmen gewesen.

Wir fragen nicht nach Zuständigkeiten Martin Lenz, Bürgermeister

Entsprechend schultern sein Haus und die Stadt das Angebot zusammen. Mit an Bord ist zudem die Kinderstadtkirche. Ein Teil der beteiligten Erzieher kommt vom Stadtjugendausschuss und von der Sozial- und Jugendbehörde.

„Wir fragen nicht nach Zuständigkeiten, sondern arbeiten Hand in Hand“, erläutert Bürgermeister Martin Lenz den Ansatz. Stein spricht von einer reibungslosen Zusammenarbeit. „Und diese ist sicher nicht selbstverständlich.“

Notbetreuung an 29 Standorten in ganz Karlsruhe

Die Jungen und Mädchen werden täglich von 8 bis 16 Uhr betreut. Dies geschieht stadtweit an 29 Standorten. Am Programm nehmen dabei Kinder aus 45 Schulen teil.

In die Drais-Grundschule kommen beispielsweise auch Kinder der Friedrich-Ebert-Schule, der Hardtschule, der Grundschule am Rennbuckel sowie der Südschule Neureut. Alles in allem sind an diesem Standort dann 14 Schüler zu betreuen. Zu neun Kindern der Adam-Remmele-Schule kommt ein Kind der Grundschule Daxlanden hinzu. Die Hebelschule wiederum bleibt mit acht Kindern unter sich.

Die Betreuung ist sehr personalintensiv. Ilona Simon, Leiterin Abteilung für Kitas und Horte

Kleine, fest zusammengestellte Gruppen, Abstands- und Hygieneregeln: „Die Betreuung ist sehr personalintensiv“, erläutern Ilona Simon, die bei der Stadt die Abteilung für Kitas und Horte leitet, sowie Petra Kuropka vom Stadtjugendausschuss.

Fahrten mit der Straßenbahn in den Zoo stehen in der Krise nicht auf dem Programm. „Dass man mal in den Wald geht, ist eher denkbar“, so Kuropka. „Wir reden nicht über eine Ferienfreizeit, sondern über eine Notbetreuung“, betont Frisch.

Keine Notbetreuung in den Sommerferien in Karlsruhe

Er geht davon aus, dass es eine solche in den Sommerferien nicht geben wird. Dafür werde aktuell geprüft, unter welchen Voraussetzungen dann – wie in Vor-Corona-Zeiten üblich – drei Wochen an den Ganztagesgrundschulen eine Betreuung stattfinden kann. „Wir müssen sehen, welche Verordnungen dann gelten.“

Stein beobachtet, dass in den Pfingstferien bereits einige Eltern mit ihren Kindern verreisen. Aktuell besuchen 941 Grundschüler die Notbetreuung. Dass die Zahl in den Ferien nun auf 180 sinkt, hänge zum Teil wohl mit den Urlauben zusammen.

„Man kann ja wieder etwas unternehmen.“ In den Klassen fünf bis sieben, für die es grundsätzlich auch eine Notbetreuung gibt, hätten nur zwei, drei Eltern Bedarf für Pfingsten angemeldet, berichtet Frisch. „Am Ende hat sich das dann sogar komplett erledigt.“