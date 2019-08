Tod nach Festnahme in Karlsruhe: Polizei veröffentlicht neue Details

Anzeige

Die Polizei hat nach dem Tod eines 28-Jährigen weitere Informationen veröffentlicht. Der Mann war in Karlsruhe festgenommen worden – und starb nach massivem Widerstand gegen Beamte schließlich im Krankenhaus. Jetzt wird klar, dass er offenbar schon länger in ärztlicher Behandlung war.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 28-jährigen Polen, der in Karlsruhe ein Zimmer gemietet hatte. Bisher hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Identität des Mannes noch geheim gehalten.

Bekannt wurde nun auch, dass das Amtsgericht Dortmund ihn bereits zuvor wegen Diebstahls verurteilt hatte. Deshalb sollte er nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Bruchsal überführt werden. Vor dort aus war der Transport in das Gefängniskrankenhaus Hohenasperg geplant.

Mehr zum Thema: Spurensuche in Karlsruhe nach dem rätselhaften Tod eines 28-Jährigen

War der Mann schwer krank?

Wie die Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag weiter mitteilte, war der Mann bereits am 20. Juli in Behandlung bei einem Arzt. Das Krankenhaus verließ er dann auf eigenen Verantwortung – und gegen den Rat des Arztes. Ob der 28-Jährige bereits schwer oder sogar tödlich krank war, sollen weitere rechtsmedizinische Untersuchungen klären.

Einen Tag später, am 21. Juli, wurde der Mann dann in Karlsruhe festgenommen. Zuvor hatte er offenbar in einer Tankstelle eine Flasche Vodka geklaut. So war die Polizei auf ihn aufmerksam geworden. Noch im Polizeirevier leistete der Mann dann gegen seine Festnahme massiv Widerstand.

Handelten die Polizisten rechtsmäßig bei der Festnahme?

Der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge soll der 28-Jährige unter anderem gespuckt und getreten haben, weshalb die Beamten „unmittelbaren Zwang“ anwendeten. Die Staatsanwaltschaft verwies in ihrer Mitteilung darauf, dass Polizisten gesetzlich dazu befugt seien.

Da der Mann keine Luft mehr bekam, wurde ein Notarzt alarmiert und der 28-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert.

Dort verstarb er dann am 1. August. Die Staatsanwaltschaft verwies darauf, dass aktuell ermittelt werde, ob die „Grenzen des rechtlich Zulässigen eingehalten wurden.“ Bisher gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beamten direkt für den Tod des Polen verantwortlich seien.

BNN/pol