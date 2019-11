Dieb in Karlsruhe rennt gegen Tür und flüchtet

Anzeige

Ein Dieb hat am Samstagmorgen einen Supermarkt in der Karlsruher Rheinstraße heimgesucht – in seinem Rucksack hatte er Beute im Wert von sechs Euro bei sich. Laut Bericht der Polizei stellte sich der Dieb auf der Flucht alles andere als geschickt an. Er entkam aber trotzdem, weil er sich mit Händen und Füßen wehrte.

Waren im Wert von sechs Euro hatte ein Dieb in seinem Rucksack bei sich, als er am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr versuchte, einen Supermarkt in der Rheinstraße in Karlsruhe zu bestehlen. Ein Mitarbeiter des Supermarkts stellte den Mann zur Rede, meldet die Polizei.

Dieb wehrt sich mit Händen und Füßen

Anstatt seine Tat einzugestehen, schlug der Dieb den Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht und ergriff die Flucht. Dabei rannte er gegen eine Tür, sodass ein zweiter Mitarbeiter ihn festhalten konnte. Dieses Mal befreite sich der Dieb durch Tritte – und seine Flucht gelang. Die Ermittlungen laufen. Laut Angaben der Polizei existieren Aufnahmen der Überwachungskamera des Supermarkts, auf denen der Dieb zu sehen ist.

BNN/ots