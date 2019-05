Karlsruhe: Diebe stehlen Tresor aus Restaurant

Anzeige

Unbekannte Diebe sind in der Nacht auf Sonntag in ein Restaurant auf einem Vereinsgelände im Karlsruher Stadtteil Weiherfeld-Dammerstock eingebrochen und haben einen Tresor mit Bargeld gestohlen.

Die Täter verschafften sich laut einer Mitteilung der Polizei gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der an der Straße Am Rüppurrer Schloß gelegenen Gaststätte. Sie durchwühlten Schränke in den Gast- und den Geschäftsräumen.

Diebe zerstören Computer und stehlen Tresor

Im Schankraum zerstörten die Diebe zudem mutwillig einen Computer. Außerdem fiel ein kleinerer Tresor mit Bargeld in die Hände der Täter, die unerkannt flüchten konnten.

Die Polizei bitte potenzielle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721/666-3411 mit dem Revier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

BNN