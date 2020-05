Zwei 17-Jährige wollen in Karlsruhe Falschgeld wechseln

Anzeige

Zwei 17-Jährige haben am Montagabend in einer Pizzeria in Karlsruhe-Durlach versucht, Falschgeld wechseln zu lassen. Der Schwindel flog jedoch direkt auf.

Wie die Polizei mitteilte, betraten die zwei Jugendlichen kurz vor 22 Uhr die Pizzeria. Dort bat einer von ihnen den anwesenden Mitarbeiter darum, einen 20-Euro-Schein zu wechseln. Dieser bemerkte jedoch, dass es sich um einen gefälschten Schein handelte und verschloss daraufhin die Gaststätte. Anschließend verständigte er die Polizei.

Nachdem die Beamten bei der Pizzeria ankamen, konnten in einem Mülleimer der Gaststätte weitere gefälschte 20-Euro-Scheine aufgefunden werden. Offenbar hatten die Jugendlichen versucht, diese noch vor dem Eintreffen der Polizei zu entsorgen.

Polizei findet bei einem Jugendlichen noch mehr Falschgeld

Die beiden Jugendlichen mussten die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und nachdem die Erziehungsberechtigten der beiden verständigt wurden, wurde zudem die Wohnanschrift von einem der 17-Jährigen überprüft. Hier konnte die Polizei mehrere weitere gefälschte Geldscheine sicherstellen.

Die beiden Jugendlichen wurden an ihre Mütter überstellt. Sie werden sich nun wegen eines Geldfälschungsdelikts verantworten müssen.

