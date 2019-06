Karlsruhe-Durlach: Mann überfällt Tankstelle mit Küchenmesser und Pfefferspray

Anzeige

Am späten Mittwochabend hat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle im Karlsruher Stadtteil Durlach überfallen. Dabei hielt er einem Angestellten ein Küchenmesser und Pfefferspray vor.

Nach bisherigen Kenntnissen der Karlsruher Kriminalpolizei betrat der mit einer Sturmhaube maskierte Mann gegen 23.40 Uhr die Total-Tankstelle im Erlachseeweg in Karlsruhe-Durlach. Mit vorgehaltenem Küchenmesser und einem Pfefferspray forderte er von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld und legte einen schwarzen Stoffbeutel auf die Theke. Dabei sprach er Deutsch ohne erkennbaren Akzent, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Mit einem Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe flüchtete der Täter anschließend zu Fuß über einen angrenzenden Acker in Richtung Wolfartsweier.

Zeugen gesucht

Die Polizei leitete sofort die Fahndung ein. Diese blieb jedoch erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

bekleidet mit schwarzer Cargo-Hose und schwarzem Kapuzenpullover mit einem Emblem auf der linken Brustseite sowie schwarzen Turnschuhen

Sturmhaube mit durchgehendem Sehschlitz

Pfefferspray mit gelber Schutzkappe

schwarzer Stoffbeutel mit weißen Buchstaben beschriftet

Wer sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-0 in Verbindung zu setzen.

(ots/BNN)