Karlsruhe: Erneut Unfall in der Baustelle auf der Michelinstraße

Anzeige

Nachdem es am Montag in der Karlsruher Michelinstraße zu einem Unfall kam, bei dem sich eine rund 600 Kilogramm schwere, sogenannte Spunddiele von einem Bagger löste und ein vorbeifahrenden Autos traf (die BNN berichteten), hat es am Freitagvormittag erneut einen Unfall gegeben. Das teilte das Polizeipräsidium der Fächerstadt mit.

Gegen 10.20 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer an der Baustelle vorbei, als ihm plötzlich ein Stahlbolzen auf das Fahrzeugdach fiel. Wie sich herausstellte, beabsichtigte ein Baggerführer eine im Erdreich eingelassene Trennwand nach oben zu ziehen. Zwischen der Stahltrennwand und dem Zugseil des Baggers sollte ein Verbindungsglied mittels eines Bolzen gehalten werden.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Nach bisherigen Ermittlungen durch das Polizeirevier Karlsruhe-West war offenbar der Sicherungsstift nicht korrekt eingeführt, so dass sich der etwa 25 Zentimer lange Stahlbolzen beim Anheben der Trennwand löste, der Bolzen nach oben schleuderte und gegen den vorbeifahrenden Pkw prallte. Wie auch am Montag wurde bei diesem Unfall niemand verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 2.000 Euro.

Zu beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Bezüglich des Unfalls am Montag dauern die Ermittlungen zur Unfallursache noch an.

Das Video eines Lkw-Fahrers über diesen Vorfall, das zuvor zum viralen Hit geworden war, ist mittlerweile weitgehend aus den sozialen Netzwerken verschwunden; beim SWR ist es jedoch noch abrufbar.