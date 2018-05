Karlsruhe: Exhibitionist entblößt sich vor siebenjährigem Mädchen

Ein unbekannter Mann hat sich am frühen Montagabend in der Nähe eines Spielplatzes im Karlsruher Stadtteil Daxlanden vor einem siebenjährigen Mädchen entblößt. Die Kriminalpolizei der Fächerstadt sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen oder seinem Fahrzeug geben können, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hieß.

Der Vorfall wurde am Dienstag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Demnach sprach der Mann im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 18 Uhr aus seinem Fahrzeug heraus das Mädchen in der Nähe des Spielplatzes an.

Unbekannter entblößt sich vor Mädchen

Dabei saß er entblößt im Wagen und zeigte sich so gegenüber dem Kind. Das Mädchen ging daraufhin weiter. Angeblich handelte es sich bei dem Fahrzeug des Tatverdächtigen um einen weißen, kastenförmigen Pkw, wie die Polizei weiter mitteilte. Auf der Motorhaube soll sich ein Aufdruck in gelber und blauer Farbe befunden haben.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Mann wurde mit glatten, blonden Haaren beschrieben, die im Stirnbereich nach oben gestellt waren. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit einem Logo auf der Brust und eine schwarze Hose. Er wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721-9395555 in Verbindung zu setzen.

Zwei weitere Vorfälle in Karlsruhe

In Karlsruhe hatte es in den vergangenen Tagen zwei weitere Fälle von sexuellen Belästigungen gegeben: Am Sonntag näherte sich ein Unbekannter einer Joggerin in der Nähe des Europabads und legte seine Hand auf ihr Gesäß. Die Polizei sucht nach dem Mann.

Bereits am vergangenen Freitag soll ein Mann ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Einkaufsmarkt in der Karlsruher Oststadt an den Armen gegriffen, unsittlich berührt und geküsst haben. Der 39-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.