Karlsruhe: Falscher Polizeibeamter kassiert Jugendlichen auf Fahrrad ab

Ein Unbekannter, der sich als Polizist ausgab, hat am späten Dienstagnachmittag einen 15-Jährigen, der mit seinem Fahrrad in Karlsruhe auf dem linken Gehweg der Kriegsstraße in Richtung Messplatz in unterwegs war, abkassiert.

Auf Höhe des Ettlinger-Tor-Centers hielt der Unbekannte, der augenscheinlich eine Polizeiuniform trug, den Jugendlichen an und bemängelte die Verkehrstüchtigkeit des Fahrrads, vermeldet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ohne einen Ausweis zu verlangen und die Personalien des Jugendlichen zu notieren, verlangte der falsche Polizist einen geringen Bargeldbetrag, welchen der 15-Jährige auch zunächst bedenkenlos bezahlte. Eine Quittung hierüber erhielt der Jugendliche nicht. Misstrauisch geworden meldete der 15-Jährige sich später bei der Polizei.

Zeugen gesucht

Nach Angaben des 15-Jährigen ist der unbekannte Mann zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Uniform, von der der Jugendliche annahm, dass es sich um eine Polizeiuniform handelte. Außerdem trug der Unbekannte eine blaue Schirmmütze und könnte nach den Vermutungen des Jugendlichen eine Glatze haben. An ein Behördenabzeichen oder sonstige polizeitypische Ausstattung konnte sich der 15-Jährige laut Polizei jedoch nicht erinnern.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst mit dem Unbekannten in Kontakt kamen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 zu melden.

(ots/BNN)