Karlsruherin wird im Schlaf von Einbrecher überrascht

Eine 40-jährige Karlsruherin hat am frühen Freitagmorgen nicht schlecht gestaunt, als auf einmal ihre Zimmertür aufging und ein Einbrecher mit einer Taschenlampe vor ihr stand. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe jetzt mit.

Demnach verschaffte sich der Dieb gegen 2.30 Uhr über eine Kellertür gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Ahornweg in Karlsruhe-Grünwinkel.

Zuerst ging der Täter in eine im Erdgeschoss befindliche Wohnung. Hier öffnete er Schränke und Schubladen und nahm einen Laptop, ein Smartphone sowie Kopfhörer an sich.

Über das Treppenhaus gelangte er in eine Wohnung im 1. Obergeschoss. Auch hier durchsuchte er laut Mitteilung mehrere Schränke und Schubladen. Aus einer Handtasche stahl er Bargeld.

Einbrecher überrascht Frau im Keller

Danach ging der Unbekannte in den Keller und durchsuchte diesen. Hier traf er letztendlich in einem Zimmer auf die 40-jährige schlafende Frau. Nach dieser Begegnung flüchtete der Täter mit seiner Beute in Höhe von etwa 2.000 Euro über die Kellereingangstür nach draußen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt sucht nach Zeugen, die am frühen Freitagmorgen in Karlsruhe-Grünwinkel etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/6663411 zu melden.

