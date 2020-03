Karlsruherinnen bekommen 17 Prozent weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen

Anzeige

Der „Gender Pay Gap“, die Unterschiede im Lohn von Männern und Frauen, ist in Baden-Württemberg am größten. Eine Frau im Vollzeitjob verdient demnach 20 Prozent weniger als ein Mann. In Karlsruhe verdienen Frauen durchschnittlich 17 Prozent weniger.

Frauen, die in Karlsruhe eine Vollzeit-Stelle ausüben, verdienen damit rund 680 Euro weniger im Monat als ihre männlichen Kollegen. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ermittelt. Demnach liegt das durchschnittliche Vollzeit-Einkommen von Frauen in Karlsruhe aktuell bei 3.401 Euro im Monat. Männer mit der gleichen Arbeitszeit kommen auf 4.082 Euro.

Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen der Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit. Bundesweit liegt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen demnach bei 13 Prozent.

Karlsruhe ist bei Lohngerechtigkeit im Mittelfeld

Die hohen Lohnunterschiede in Baden-Württemberg erklärt die NGG damit, dass mit der ausgeprägten Industrielandschaft das Modell des männlichen Hauptverdieners hierzulande besonders stark verbreitet sei. So gebe es im Landkreis Böblingen, in dem viele Automobilhersteller ansässig sind, die höchsten Lohnunterschiede im Bundesland. Frauen verdienten dort in Vollzeitjobs 35 Prozent weniger als Männer.

Karlsruhe liegt mit 17% weniger Lohn für Frauen somit im Mittelfeld in Baden-Württemberg. Die Universitätsstadt Freiburg hingegen schneidet im Bundesland am besten ab: Dort beträgt die Lohnlücke 13 Prozent.

Auch interessant: Kommunen rund um Achern haben Probleme bei der Suche nach Mitarbeitern

Ostdeutsche Bundesländer fallen in der Studie positiv auf. In den neuen Bundesländern gebe es nur einen minimalen Gender Pay Gap, teilt die NGG mit. In Brandenburg verdienen laut Statistik Frauen im Schnitt sogar vier Prozent mehr als Männer. Das liege unter anderem daran, dass dort mehr Frauen im öffentlichen Dienst angestellt sind.

Frauendominierte Berufe sind oft schlecht bezahlt

„Viele Unternehmen in der Region nutzen das Lohngefälle aus, obwohl sie mehr zahlen müssten“, sagt Elwis Capece von der NGG Mittelbaden-Nordschwarzwald. Besonders problematisch sei die Situation in frauendominierten Berufen – etwa in der Gastronomie.

Alles was frauenlastig ist, wird versucht, nicht gerecht zu bezahlen Patricia Montbrun-Löffler, Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt

Das kann Patricia Montbrun-Löffler bestätigen. Sie ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt. „Alles was frauenlastig ist, wird versucht, nicht gerecht zu bezahlen“, sagt sie.

In der Gastronomie sei die Situation besonders problematisch, weil es viel Fluktuation gibt. „Da bekommt man nicht immer alles mit“, sagt sie. Teilweise gebe es auch unter der Hand Löhne von 2,50 Euro pro Stunde. „Das ist natürlich nicht legal. Aber es findet statt“, sagt Montbrun-Löffler.

Im Internet erfahren Frauen, was ihre Arbeit wert ist

In ihrer Arbeit für Chancengleichheit appelliert Montbrun-Löffler oft an Frauen, sich über gerechte Löhne zu informieren und zu verhandeln. Frauen freuten sich bei Vertragsabschluss zunächst über den neuen Job, sagt sie. Aber sie gingen in keine Nachverhandlungen – im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen. „Frauen müssen sich öfter stark machen. Sie brauchen mehr Kampfgeist“, sagt Montbrun-Löffler.

Vergleichstabellen im Internet helfen bei der Frage nach dem gerechten Lohn. Die Bundesagentur für Arbeit ist eine von mehreren Adresse, die Gehälter in verschiedenen Berufen vergleicht. Auch in persönlichen Beratungen in der Bundesagentur schaut Montbrun-Löffler mit Frauen nach einem angemessenen Lohn.

Für Frauen, die von einer Teilzeitstelle zur Vollzeit zurückkehren wollen, bietet sie telefonische Beratung an. Einmal jährlich, dieses Jahr am Donnerstag, 5. März, gibt es dazu einen eigenen „Telefonaktionstag“.

SAP gilt als Vorreiter in Geschlechtergerechtigkeit

Auch das Softwareunternehmen SAP bietet Programme an, die sich explizit mit der „Teilzeitfalle“ beschäftigten, sagt Pressesprecher Björn Emde.

Insgesamt mache SAP „eine ganze Menge“ für Geschlechtergleichheit, sagt Emde. Das Unternehmen mit Sitz in Walldorf landete zuletzt in einer Studie zur Geschlechtergleichheit in 255 europäischen Unternehmen auf dem zehnten Platz.

Auch interessant: Susi Mohr ist im dritten Jahr ihrer Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin

Er ist sich sicher, dass bei SAP Frauen und Männer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekämen. Eine externe Studie im vergangenen Jahr kam zu diesem Ergebnis. „Einzelne Fälle von stark abweichenden Löhnen wurden sofort angepasst“, sagt Emde.

Equal Pay Day: Am 17. März ist dieses Jahr der „Equal Pay Day“ in Deutschland. Bis zu diesem Tag arbeiten die Frauen theoretisch umsonst – während ihre männlichen Kollegen schon seit Jahresbeginn für ihre Arbeit bezahlt werden. Jedes Jahr wird der Tag anhand der Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen neu terminiert. Vor zehn Jahren fand er später im Jahr statt, am 26. März. Das spricht für eine geringe Angleichung der Löhne zwischen Männern und Frauen.

SAP bietet Frauen nach eigenen Angaben viele Wege, um flexibel zu arbeiten. Neben Vertrauensarbeitszeiten sei das Walldorfer Büro mit dem Homeoffice gleichgestellt. „Im Schnitt greifen Mitarbeiter mit Familie an zwei Tagen pro Woche darauf zurück“, sagt Emde.

Ein Grund für die Bemühungen sei der Fachkräftemangel, sagt Emde. Programmierer und Experten für Künstliche Intelligenz sind rar. „Da ist es wichtig, auf die besten Leute Zugriff zu haben“, so Emde. SAP plant daher, den Anteil von Frauen in Führungspositionen jedes Jahr um 1 Prozent zu erhöhen. Gerade seien 26,7 Prozent der Führungspositionen weiblich besetzt, in 3 Jahren will das Unternehmen bei 30 Prozent liegen.

„Wir sind natürlich ein IT-Nerd-Laden“, sagt Emde. Da gebe es mehr Männer als Frauen. Aber bei insgesamt 30 Prozent weiblichen Mitarbeiterinnen sollten Frauen auch in der Führungsetage und nicht nur in Assistenzjobs repräsentiert sein. Auch die NGG betont, dass Frauen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden müssten. „Sonst gehe dem heimischen Arbeitsmarkt eine große Chance durch die Lappen“, sagt Capece.

Auch interessant: Altersarmut im Landkreis Karlsruhe – Mit Pfandflaschen wird die Rente aufgebessert