Karlsruhe Gemeinderat genehmigt Finanzspritze für das Städtische Klinikum

Anzeige

Die Stadt Karlsruhe lässt ihr Klinikum, das sich im Umbruch befindet, nicht im Stich. Angesichts einer sich zuspitzenden finanziellen Lage der 100-prozentigen städtischen Tochter Klinikum hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, ein finanzielles „Stützungspaket“ zu schnüren. Hintergrund ist ein erheblich vergrößerte Defizit, das sich für das nun zu Ende gehende Jahr 2019 abzeichnet.

Die Geschäftsführung prognostiziert für 2019 ein negatives Jahresergebnis von ca. 8,6 Millionen Euro, teilte die Stadt den Gemeinderäten mit. Gründe sind die „negative Leistungsentwicklung bei gleichzeitigem Anstieg der Personal- und Sachaufwendungen“. Diese Entwicklung stelle eine deutliche Abweichung vom Businessplan dar, der Grundlage für die im Jahr 2016 beschlossenen finanziellen Mittel der Stadt war. Danach hätte das Jahr 2019 mit einem Minus von 1,8 Millionen Euro abschließen sollen und im Jahr 2020 wäre erstmals ein positives Ergebnis von knapp einer Million Euro entstanden, heißt es weiter.

Mehr zum Thema: „Unsere Kapazitäten sind am Ende“: Karlsruher Klinikum unter Druck

Die nun erwarteten Ergebnisse 2019 und 2020 belasten das Eigenkapital dagegen deutlich, sagt die Stadt nun ganz klar. Und weiter: „Die größte Belastung ergibt sich aus den Abschreibungen auf Investitionen, die nicht über Fördermittel des Landes oder Trägermittel der Stadt Karlsruhe abgedeckt sind. Hinzu kommen die Zinsbelastungen aus den insgesamt erforderlichen Fremdfinanzierungsmitteln des Klinikums.“

Zuschuss von zehn Millionen zur Darlehenstilgung

Daraus ergeben sich die nun die am Dienstagabend vom Rat einstimmig beschlossen Maßnahmen: So erhält das Klinikum noch 2019 einen Zuschuss in Höhe von zehn Millionen Euro zur Tilgung des bestehenden Darlehens für die neu gebaute Energiezentrale. Zusätzlich gibt es weitere Infrastrukturzuschüsse, die noch nicht genau beziffert sind. Der Sanierungsfond wird für 2019 und 2020 von 2,5 Millionen Euro auf jeweils 3,5 Millionen Euro aufgestockt. Zusätzliche Investitionszuschüsse sollen in den Entwurf des Doppelhaushaltes 2021/22 aufgenommen werden – und zwar „in der zur vollständigen Finanzierung der Neubaumaßnahmen vollständigen Höhe“.

Mehr zum Thema: Die Karlsruher Notaufnahme: Einblick in täglichen Wahnsinn

Durch die Stützungsmaßnahmen reduzieren sich die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge deutlich auf 3,6 Millionen Euro in 2019 bzw. 1,6 Millionen in 2020, so die Hoffnung der Stadt.

Weniger Minus als noch 2017

Was die Finanzen angeht, war zumindest das Jahr 2018 nicht ganz schlecht verlaufen. Während 2017 noch ein Minus von 7,5 Millionen Euro zu Buche schlug, waren es für 2018 noch 3,8 Millionen Euro. Allerdings mussten für 2017 rund vier Millionen Euro Abschreibungen verbucht werden. Mehreinnahmen resultierten 2018 aus der Behandlung schwerer und komplexer Fälle sowie von Patienten mit Mehrfacherkrankungen. Doch schon bei der Bilanzpressekonferenz im September 2019 wies Uwe Spetzger, Geschäftsführer und ärztlicher Direktor offen auf die schwierige Situation und die Problemlage hin.

Das Karlsruher Klinikum sieht sich zum einen massiv unter Druck gesetzt durch die steigende Zahl an Notfallbehandlungen. In den Notaufnahmen des Städtischen Klinikums, einziger Maximalversorger in der Region, wurden 2018 insgesamt 74 500 Fälle erfasst, eine Steigerung um 3,2 Prozent zum Vorjahr. „Unsere Kapazitäten sind am Ende,“ sagte der medizinische Geschäftsführer Spetzger bei der Jahrespressekonferenz, der den Kliniken um Umland eine gewisse Verantwortung zuwies. Hinzu kommt die durch die Gesundheitspolitik verursachte substanzielle Unterfinanzierung. Daraus machten sowohl Spetzger wie der kaufmännische Geschäftsführer Markus Heming keinen Hehl.

Auch interessant: Karlsruher Schlafexperte über Powernapping: Noch wenig verbreitet, aber so wirksam

Bettenhaus M soll Ende 2020 fertiggestellt werden

Mehr als 200 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren in das Areal an der Moltkestraße investiert – davon alleine 194 Millionen Euro für das neue und zentrale Bettenhaus M. Es soll Ende 2020 fertiggestellt sein, der Einzug ist 2021 geplant. Neben den finanziellen Auswirkungen gesetzlicher Reformen (etwa durch das sogenannte Pflegestärkungsgesetz liegen die Hoffnungen der Klinik-Geschäftsleitung wie der Stadt ganz zentral auf diesen Neubau. Die Stützungsmaßnahmen sollen zur Überbrückung dienen.

Auch interessant: Zweiter E-Scooter-Anbieter in Karlsruhe gestartet