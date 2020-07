Karlsruhe hat in Baden-Württemberg den höchsten Anteil an Studiengängen mit Numerus Clausus

Anzeige

Ohne gutes Abitur kein Studienplatz: Angehenden Studierenden steht vielerorts der sogenannte Numerus Clausus im Weg. Auch in Baden-Württemberg sind laut Studie die Hürden hoch. Innerhalb des Landes ist Karlsruhe der Spitzenreiter.

Wer in Baden-Württemberg studieren will, ist für sein Wunschfach stärker auf gute Abi-Noten oder gute Aufnahmetests angewiesen als in den meisten anderen Bundesländern. Einer Untersuchung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) zufolge liegt der Anteil zulassungsbeschränkter Studiengänge im Südwesten bei 57,1 Prozent.

Baden-Württemberg hat vierthöchste Quote

Das ist im Vergleich der Bundesländer die vierthöchste Quote, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Studie «Check Numerus Clausus 20/21». An der Spitze stehen demzufolge Berlin, das Saarland und Hamburg. Den Bundesdurchschnitt bezifferte das CHE auf rund 40 Prozent.

Betrachtet nach Städten mit mehr als 15.000 Studenten hat im Südwesten Karlsruhe den höchsten Anteil an Studiengängen mit Numerus Clausus (NC) – also einer Zulassungsbeschränkung. Hier sei sowohl an den Unis als auch an den Fachhochschulen oder Hochschulen mehr als die Hälfte der Studiengänge mit einem NC belegt. Generell gibt es im Land Beschränkungen vor allem für Rechts-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften.

Den NC-Check der CHE gibt es seit 2014. Er soll angehenden Studierenden bei der Orientierung helfen. Die Erhebung basiert den Angaben zufolge auf den Einträgen der bundesweiten Datenbank HRK Hochschulkompass (Stand Juni 2020).

dpa/lsw