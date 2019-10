Karlsruhe hat jetzt eine Wohngruppe für essgestörte Mädchen

Anzeige

Die großen, lichtdurchfluteten Zimmer mit den hohen Decken und Parkettboden sind noch minimalistisch eingerichtet: ein Bett, ein Schrank, ein Schreibtisch, ein Stuhl. Bald schon wird es bunter werden in den Räumen, wenn die ersten Bewohnerinnen einziehen.

In dem denkmalgeschützten Altbau in der Kaiserallee 87 haben die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Städtische Klinikum und das Zentrum für individuelle Erziehungshilfen (Zefie) gemeinsam eine Intensivwohngruppe für Mädchen und junge Frauen mit Magersucht eingerichtet. Patientinnen, die ihre stationäre Behandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hinter sich haben, sollen in der Wohngruppe lernen, ihren Alltag wieder selbstständig zu bewältigen, in die Schule zu gehen, ihre Ausbildung fortzusetzen – während sie weiter medizinisch, therapeutisch und pädagogisch betreut werden.

Der Weg zurück ist nicht einfach

Die essgestörten Mädchen und jungen Frauen werden im Schnitt bis zu einem Jahr in der Wohngruppe betreut. Dann kehren sie in ihre Familien zurück. „Vom geschützten Bereich zurück ins Alltagsleben – das ist ein schwerer Übergang. Für die jungen Frauen ist es nicht einfach, damit zurechtzukommen“, sagt der Klinikdirektor der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Meike Bottlender. Zumal die Probleme in den betroffenen Familien noch nicht aufgearbeitet seien und intensive Elternarbeit von Nöten sei. Umso vielversprechender ist für den Kinder- und Jugendpsychiater der neue Ansatz.

Wohnprojekte für essgestörte Mädchen und Frauen gibt es auch in Esslingen, Mainz und München. Diese unterschieden sich jedoch wesentlich vom Karlsruher Modell, erklärt Oliver Freesemann, der Geschäftsführer von Zefie. „Dort ist die medizinische Komponente nicht so stark. In unserer Wohngruppe arbeiten aber die Jugendhilfe und die Klinik auf Augenhöhe und sind in gleicher Verantwortung.“ Freesemann betont: „Ohne die Psychiatrie hätten wir das nicht machen können.“

Die Mädchen werden im Schnitt ein Jahr in der Wohngruppe leben, die nur wenige Gehminuten von der Klinik entfernt liegt. Dorthin müssen sie regelmäßig zu Visite und Gewichtskontrolle. In der Wohngruppe selbst werden die Mädchen therapeutisch und pädagogisch betreut. „Neben Einzel- und Familienarbeit helfen Therapeuten zum Beispiel mit Angeboten zu Ernährung oder zur eigenen Körperwahrnehmung“, sagt Bottlender.

Ansprechpartner rund um die Uhr

Die Bewohnerinnen werden rund um die Uhr einen Ansprechpartner in der Wohngemeinschaft haben. „Wir haben sechs Mitarbeiter, darunter Sozialpädagogen und Psychologen, die die Mädchen unterstützen werden zum Beispiel bei Problemen rund um Schule oder Ausbildung“, ergänzt Freesemann. Dazu gibt es erlebnispädagogische Angebote.

„Ich bekomme jeden Tag zehn Konzepte angepriesen. Das aber war eines, das tatsächlich innovativ und absolut zukunftsträchtig ist“, betont Uwe Spetzger, medizinischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums und Direktor der Neurologischen Klinik. Für die Patienten sei diese Zwischenstufe perfekt bevor sie wieder ins häusliche Umfeld zurückkehren.

Auch Michael Gleitz, Fachbereichsleiter Jugendhilfe und Soziale Dienste bei der städtischen Sozial- und Jugendbehörde ist überzeugt: Die neue Wohngruppe ist ein einmaliges Projekt, das bundesweit eine Strahlkraft haben kann.

Platz für sechs Bewohnerinnen

Die Intensivwohngruppe bietet Platz für sechs Mädchen im Alter ab zwölf Jahren bis etwa Mitte 20. Die ersten Patientinnen sollen Mitte November einziehen. Neben den Einzelzimmern gibt es eine große Küche und einen Gemeinschaftsraum. Dort sollen auch die gemeinsamen Mahlzeiten eingenommen werden.

Während sich die Mädchen unter der Woche nicht ums Kochen kümmern müssen, sondern sich an den gedeckten Tisch setzen, sollen sie am Wochenende selbst das Essen für die Gruppe zubereiten. Auch das sei Teil des Konzepts, erläutert Bereichsleiterin Suzana Josic-Zouine. Ebenso die schlicht eingerichteten Zimmer. „Die Mädchen können eigene Sachen mitbringen und sich die Zimmer individuell einrichten“, so die Sozialpädagogin von Zefie.

„Orexis“ lautet der Name der Wohngruppe. „Orexis bedeutet Appetit, Lebensenergie – also genau das Gegenteil von Anorexia, der Appetitlosigkeit“, sagt Freesemann. „Wir wollen den Mädchen wieder Appetit auf das Leben machen.“

Auf sechs Mädchen kommt ein Junge

Ein bis zwei Prozent aller Mädchen und jungen Frauen leiden an der Essstörung Anorexia nervosa. Nach Angaben von Kinder- und Jugendpsychiater Bottlender ist die Zahl gestiegen. Und es ist längst nicht nur ein weibliches Problem. „Auf zehn bis 20 Mädchen kommt ein Junge.“ Bei zwei Drittel der Patientinnen verbessert sich der Gesundheitszustand. Ein Drittel der Betroffenen erkrankt chronisch. Im schlimmsten Fall kann Anorexia nervosa tödlich enden, weil Organe nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden.