Viele Reisebusse verstoßen gegen Vorgaben

Nach dem schweren Busunfall auf der A5 bei Karlsruhe hat die Polizei am Samstag und Sonntag Reisebusse auf der Autobahn unter die Lupe genommen und gezielt kontrolliert. Das ernüchternde Ergebnis: Von 15 kontrollierten Reisebussen gab es nur bei zweien keine Beanstandungen.

Das häufigste Problem waren laut Polizei falsche Eingaben in den digitalen Fahrtenschreiber. Durch die falschen Eintragungen wurden Fahrzeiten im gesetzlichen Rahmen vorgegaukelt, obwohl die Busse teilweise schon deutlich länger unterwegs gewesen seien.

— Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) 7. August 2018