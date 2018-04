Karlsruhe im „Shopping Queen“-Fieber

Im Februar wurde geshoppt und gedreht, jetzt läuft die nächste Karlsruher Ausgabe der Vox-Sendung „Shopping Queen“ im TV. Ab Montag, 9. April, werden die fünf Folgen jeweils um 15 Uhr ausgestrahlt.

Die Szenen auf dem Shopping-Queen-Laufsteg wurden im Crystal Sound Studio in Neureut gefilmt, weitere Drehorte waren die Wohnungen der Kandidatinnen und ihre Einkaufs-Orte der Karlsruher Innenstadt.

In der Folge am Montag geht es unter anderem in den Minette Concept Store in der Amalienstraße. Ob Tageskandidatin Rita dort wohl den Siegerlook shoppt?

Beim Dreh im Februar waren die Badischen Neuesten Nachrichten dabei – den Bericht gibt es hier.