Karlsruhe im Städteranking in den Top Ten

Das deutsche Magazin WirtschaftsWoche sieht die Stadt Karlsruhe bestens für die Zukunft gerüstet: Im Städteranking des Wirtschaftsmagazins schnitt die Fächerstadt gut ab. Die WirtschaftsWoche untersucht für ihr Städteranking, wo es sich in Deutschland am besten lebt, arbeitet und investiert. Untersucht wurden nahezu alle 71 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern.

Wie in den vergangenen Jahren auch erreichte Karlsruhe beim Zukunftsranking einen Platz in den Top Ten. Im Vergleich zum Vorjahr machte die Fächerstadt einen Rang gut und landete auf Rang auf Platz 8. „Karlsruhe gehört damit nach wie vor zu den Städten, die sich durch ihr hohes Potenzial in Sachen digitale Vernetzung der Wirtschaft sowie durch Innovation und Kreativität auszeichnen“, meldet die Stadt in einer Pressemitteilung. Vor allem der sehr hohe Anteil an Hochschulabsolventen in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) biete großes Potenzial für die Zukunft.

Unternehmen sind gut gerüstet für die Zukunft

Ebenfalls sehr gut abgeschnitten hat die Fächerstadt bei der zukunftsweisenden Unternehmensstruktur. Außerdem gibt es in Karlsruhe schon seit einigen Jahren einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Beschäftigten in Kultur- und Kreativwirtschaft. Beim Niveauranking hat die Stadt Karlsruhe wie auch 2017 Rang 12 von 71 erreicht. Die gute Platzierung spiegelt sich in allen vier Teilbereichen der Untersuchung wider, vor allem in Arbeitsmarkt und Lebensqualität.

Wie auch in den vergangenen Jahren schneidet die Fächerstadt bei den Indikatoren Arbeitslose unter 25 Jahre und Arbeitslose über 55 Jahre besonders gut ab. Der Anteil der Arbeitslosen ist in Karlsruhe deutlich niedriger als in anderen Städten.

(pm/bnn)