Karlsruhe investiert 74 Millionen für Sportplätze und Kleingärten

In den vergangenen Monaten hat sich der Blick aus den Wohnungen an der Stuttgarter Straße in Karlsruhe verändert. Bagger haben einen Teil der verlassenen Kleingartenanlage abgerissen, am Straßenrand reihen sich große Säcke. Bald soll die triste Fläche zu einer grünen Wiese werden, ehe in vier Jahren das neue Vereinsheim der ESG Frankonia dort steht.

Das Geld für Vorbereitung und Bau hat der Gemeinderat am Dienstagabend freigegeben. Es wird deutlich teurer als die 2017 berechneten 42 Millionen Euro – aber nicht so teuer wie im vergangenen Jahr befürchtet.

27 Millionen für Bodenarbeiten und Kampfmittelsondierung

Kostentreiber sind nach wie vor die Altlasten im Boden. Das gut elf Hektar große Gelände ist mit einer durchschnittlich 2,5 Meter dicken Schicht aus Kriegsschutt bedeckt. Noch darunter besteht an drei Stellen ein Verdacht auf Blindgänger.

Nach der Auswertung weiterer Luftbilder will die Stadt nun trotzdem nicht mehr wie geplant den gesamten Schutt abtragen, sondern nur noch knapp die Hälfte. Rund 27 Millionen Euro soll diese Vorbereitung der eigentlichen Arbeiten dennoch kosten. Darin enthalten sind mehrere Millionen für das Abtragen des Bahndamms, um zusätzlichen Platz für das künftige Vereinsgelände zu schaffen.

CDU sprach sich für vollständige Räumung aus

Die Kosten für das Gesamtprojekt sinken durch den Verzicht auf die vollständige Räumung der Altlasten von 89 auf 74 Millionen Euro. Das Vorgehen sei nicht ungewöhnlich, betonte Oberbürgermeister Frank Mentrup. „In nicht bebauten Bereichen der Südstadt-Ost haben wir das genauso gemacht.“

Die CDU hatte sich mit einem Last-Minute-Antrag dafür eingesetzt, doch die komplette belastete Schicht abzutragen. „Es kann nicht sein, dass wir das auf die kommenden Generationen verschieben“, sagte Stadtrat Detlef Hofmann. Eine Mehrheit kam für diese teurere Variante aber nicht zustande.

Breite Unterstützung für das Projekt

Zweifel an der Umsetzung der Planung wollte im Rat niemand aufkommen lassen. „Die Kleingärtner haben Jahre der Frustration erlebt. Jetzt gehen wir weiter“, führte Tom Høyem (FDP) aus. AfD-Stadtrat Paul Schmidt sah für das Projekt trotz hoher Kosten keine Alternative. „Wir können das nicht anders lösen“, sagte er.

Lüppo Cramer (KAL) erinnerte an die Entwicklung des Konzepts, ausgehend von einer Konsensuskonferenz 2013. „Es war eine der besten Bürgerbeteiligungen, die wir in den letzten zehn Jahren hatten“, so der Stadtrat.

Clemens Cremer (Grüne) ging in seiner Rede auf die Naturschutzvorgaben ein, die für das Projekt gelten. „Wir müssen die Natur so aufwendig schützen, weil wir sie schon so sehr in Anspruch genommen haben“, erklärte er.

Bau könnte doch schneller fertig sein

Schlüsselfaktor für diesen Naturschutz ist die Umsiedlung von Mauereidechsen, die einerseits Kosten verursacht und andererseits den engen Zeitplan schnell ins Wanken bringen kann. Im Spätsommer 2019 hatte das Gartenbauamt im Westen des Geländes damit begonnen, die Tiere einzusammeln.

Über den Winter musste diese Arbeit pausieren, ab April wird sie fortgesetzt. Erst wenn die streng geschützten Eidechsen weg sind, folgt die Räumung des zweiten von drei Bauabschnitten. Dort sollen über 200 neue Kleingarten-Parzellen unterkommen.

Im nächsten Winter wird laut Plan der Startschuss für die Bodenarbeiten und die Kampfmittelsondierung fallen. Die abgespeckte Variante könnte dazu führen, dass das Projekt vor Ende 2024 fertig wird, prognostiziert das mit dem Machbarkeitskonzept beauftragte Ingenieurbüro, ohne dabei konkreter zu werden.