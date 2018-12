Karlsruhe: Keine Zeit für Drogentest: Junge Frau erfindet Brand

Anzeige

Mit der Behauptung, ihr Haus stehe in Flammen, wollte sich eine 25 Jahre alte Frau vor einem Drogentest drücken. Polizeibeamten kam die Frau bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag in Karlsruhe verdächtig vor, deswegen wurde sie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Den Drogentest vor Ort lehnte sie ab, indem sie angab, schwanger zu sein. Im Krankenhaus behauptete sie, per Telefon vom angeblichen Hausbrand erfahren zu haben – was sich nach einer Überprüfung als Lüge erwies, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte.

Jetzt muss sie sich die Frau unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Beim 26 Jahre alten Beifahrer der Frau fanden Beamte einen Schlagring, ein 32 Jahre alter Mitfahrer hatte eine sogenannte Diebestasche bei sich. Diese soll das Auslösen des Alarms in Kaufhäusern verhindern.

(dpa/lsw)