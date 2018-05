Karlsruhe (ots/red) Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend zwei Kinder beim Zündeln beobachtet haben: Die Kinder seien gegen 19 Uhr beobachtet worden, wie sie in einem Hinterhof in der Scherrstraße zwei Mülltonnen anzündeten, meldet die Polizei Karlsruhe. Das Feuer habe auf die Holzfassade und das Dämmmaterial eines Hauses übergegriffen.

Feuerwehr muss löschen

Die Hausbewohner bekämpften das Feuer mit einem Feuerlöscher, aber erst die Feuerwehr konnte den Brand endgültig löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721/939-5555

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3942424