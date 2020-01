Karlsruhe kommt bei der Brunnensanierung nicht hinterher

Anzeige

Auch im bislang fast frostfreien Scheinwinter liegen die Becken trocken. Erst im April sprudeln die Brunnen wieder. Doch auch im Jahr 2020 wird die Stadtverwaltung viele Karlsruher enttäuschen.

Weiter fällt die Wasserkunst, welche die Seele erquickt und für Abkühlung im aufgeheizten Klima sorgt, an manchem Platz aus. Die Stadt kommt seit einiger Zeit nicht mehr mit dem Reparieren defekter Brunnenanlagen hinterher.

Stelle nicht besetzt

Erneut monieren FDP und CDU das Karlsruher Brunnenproblem per jeweiligem Antrag im Gemeinderat. Und wiederum vertröstet die Verwaltung hinsichtlich der Abstellung des Problems auf Besserung in ungewisser Zukunft. Immer noch fehle es für die Forcierung der Brunnensanierung an der Besetzung einer wichtigen Stelle im zuständigen Gartenbauamt, erklärt die Stadtverwaltung. Demnach ist es wiederholt nicht gelungen, jemanden für diesen Posten zu gewinnen. Nun sucht man also wieder eine entsprechend qualifizierte Kraft.

Lange Plätscherpause

Dabei gehört zur Grundregel der Verwaltung, dass die über 130 städtischen Brunnen nicht nur der permanenten Wartung durch die Brunnenpatrouille der Stadtwerke, sondern hin und wieder eben auch der grundsätzlichen Sanierung bedürfen. Eine Prioritätenliste besteht, wird aber nicht entsprechend abgearbeitet. Deshalb plätschert selbst mancher Karlsruher Brunnen an herausgehobener Stelle schon mal das ein oder anderer Jährchen nicht.

Dauerbaustelle Ostendorfplatz

Beispiele gibt es genug: Die Rüppurrer schüttelten schon im Sommer 2019 nur noch den Kopf darüber, dass der Ostendorfplatz seit März 19 eine Baustelle ist. Erdhügel und der offenliegende Beton der eigentlich vom Rasen überdeckten Brunnenstube beherrschen auch jetzt noch die Szene. Es wird weiter gebaggert. Für jedermann ist sichtbar, dass Rüppurrs größter Brunnen nicht von heute auf morgen läuft. Indessen versichert die Stadtverwaltung in ihrer Antwort auf den FDP-Antrag schon, dass der Brunnen am Ostendorfplatz jetzt instandgesetzt sei.

Kein verbindlicher Zeitplan

Generell aber räumt sie ein: „Die Stadtverwaltung kann derzeit noch keinen verbindlichen Zeitplan zur dauerhaften Sanierung beziehungsweise Instandhaltung der Karlsruher Zierwasseranlagen vorlegen.“ Ursache sei, „dass die 2018 neu geschaffene Planstelle beim Gartenbauamt trotz mehrfacher externer Stellenausschreibung noch immer nicht besetzt werden konnte“. Ein neuerliches Ausschreibungsverfahren laufe, dessen Ausgang aber sei ungewiss, wird angefügt. Nun strebe man aber auch die Zusammenarbeit mit einem Expertenbüro an.

Nach vier Jahren noch immer nicht saniert

Bereits vor vier Jahren hat die städtische Verwaltung laut FDP beispielsweise den Entenfänger-Brunnen in Mühlburg oder den Gottesauer Brunnen als dringend überholungsbedürftig benannt. „Leider sind diese Brunnen nach vier Jahren noch immer nicht saniert“, bedauern die Freien Demokraten. Auch der Hygieia-Brunnen auf dem Festplatz und der große Brunnen im Nymphengarten seien defekt oder dauerhaft ganz trocken. Bei den Brunnenpflege schneide Karlsruhe inzwischen augenfällig schlechter ab als ärmere Städte, kritisieren die Liberalen.