Karlsruhe will kostenfreien ÖPNV an den Adventssamstagen anbieten

Anzeige

Ob an den vier Adventssamstagen in Karlsruhe Busse und Bahnen kostenlos genutzt werden können, entscheidet der Gemeinderat nächste Woche. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Stadtparlament am Dienstag, 19. November, Ja sagt zu dem Angebot.

Für das kalkuliert die Verwaltung Kosten in Höhe von 569.000 Euro. Diese Summe setzt sich zusammen aus 465.384 Euro Ausfällen aus dem Ticketverkauf und 103.392 Euro Mehrkosten für den Betrieb. Die Stadt muss dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) diesen Betrag erstatten.

Testlauf beim Stadtfest war erfolgreich

Zuletzt gab es beim Stadtfest Mitte Oktober einen Testlauf für den kostenfreien Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt. Dabei konnten Busse und Bahnen sowohl am Samstag als auch am verkaufsoffenen Sonntag ohne Ticket genutzt werden.

Mehr zum Thema: Kostenlose Busse und Bahnen beim Stadtfest Karlsruhe sind Testlauf für Weihnachten

Händler, Kunden und Stadt sprachen am Ende von einem Erfolg. Für beide Tage erstattete Karlsruhe dem KVV pauschal einen Ausfall in Höhe von 200.000 Euro.

Angebot gilt im ganzen Stadtgebiet

Das Angebot soll an den Adventssamstagen wie beim Stadtfest die Wabe 100 umfassen, also die gesamte Stadt. Einbezogen werden in der Gemeinderatsvorlage der Stadt zudem die Linie S1/S11 ins Albtal und bis nach Linkenheim-Hochstetten sowie die S2 zwischen Rheinstetten und Stutensee.

Für diese wird ein Betrag von 4.000 Euro kalkuliert, der in der Gesamtsumme von knapp 570.000 Euro enthalten ist. Insgesamt erwartet der KVV in der Wabe 100 mehr als 190.000 Fahrgäste pro Adventssamstag.

Baustellen bremsen Autos aus

Das Stadtparlament befürchtet wegen der Baustellen unter anderem in der Kriegsstraße und der Ettlinger Straße in der Vorweihnachtszeit einen deutlich erschwerten Anreiseverkehr. Deshalb will man versuchen, möglichst vielen Menschen die Fahrt zum Weihnachtseinkauf mit dem ÖPNV schmackhaft zu machen.

Das Paket wird auch ergänzt durch Park-and-Ride-Angebote: Wer möchte, kann seinen Wagen etwa auf dem Messplatz stehenlassen und dann mit der Bahn weiter in die City fahren. Zudem zeigen Tafeln an, wie die Situation in den Parkhäusern aussieht.