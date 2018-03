Karlsruhe: Lottospieler gewinnt 7,4 Millionen Euro

Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei 1 zu 140 Millionen: Ein Lottospieler aus Karlsruhe hat den Jackpot geknackt und ist um knapp 7,4 Millionen Euro reicher. Das teilte die Deutsche Presse-Agentur mit. Eingesetzt hatte der Tipper nach Angaben der Lottogesellschaft vom Montag für die klassische „6 aus 49“-Ziehung am Samstag 14 Euro.

Wer der Glückspilz ist, war zunächst aber noch nicht klar. Er war den Angaben zufolge bundesweit der einzige, der alle sechs Zahlen richtig und auch die Superzahl 8 auf dem Spielschein hatte. Zwei weitere Tipper aus Baden-Württemberg haben jeweils rund 860.000 Euro gewonnen.

Lottospieler aus Mannheim hatte ebenfalls Glück

Derweil hat sich ein Lottospieler aus Mannheim, der beim Eurojackpot vergangene Woche rund 3,5 Millionen Euro gewonnen hat, noch immer nicht gemeldet. Da der Mann seinen Tipp über das Internet abgegeben habe, sei seine Identität allerdings bekannt, teilte die Lottogesellschaft mit.

In den nächsten Tagen erhalte er nun einen Brief, in dem er über seinen Gewinn informiert werde, wie die dpa weiter meldete. Der Eurojackpot mit 90 Millionen Euro ging nach Finnland an eine fünfköpfige Tippgemeinschaft