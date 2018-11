Karlsruhe: Drei Einbrüche an einem Tag

Anzeige

Gleich drei Einbrüche musste die Polizei am vergangenen Donnerstag im Stadtgebiet von Karlsruhe verzeichnen. Die Täter hatten es in allen drei Häusern hauptsächlich auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Insgesamt beläuft sich der Schaden wohl auf mehrere tausend Euro.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 14:45 Uhr und 19:10 Uhr gewaltsam Zutritt über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Karlsruher Waldstadt. In den Räumlichkeiten wurde nach allem Anschein nichts durchwühlt, sodass die Polizei davon ausgeht, dass die Diebe bei ihrem Vorhaben gestört wurden. Am Fenster entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Weiterer Einbruch in Durlach

Zu einem weiteren Einbruch kam es im Säuterich in Karlsruhe- Durlach. Hier hatten es die Langfinger überwiegend auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelangten die Diebe zwischen 15:25 Uhr und 18:35 Uhr ebenfalls über ein Fenster in das Einfamilienhaus. In allen drei Stockwerken öffneten sie Schränke und Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute von mehreren tausend Euro verschwanden sie schließlich wieder über die Stelle, an der sie sich Zugang zum Haus verschafft hatten.

Schmuck und Bargeld im Visier

Schmuck und Bargeld waren auch beim dritten Einbruch in Karlsruhe-Rüppurr das Ziel der Einbrecher. Über ein Küchenfenster gelangten die Langfinger zwischen 16:15 Uhr und 23:00 Uhr in das Einfamilienhaus. Auch hier durchsuchten sie sämtliche Zimmer und öffneten Schränke sowie Schubladen. Zum Abtransport Ihrer Beute, deren Höhe bislang noch nicht genau beziffert werden kann, benutzen sie einen Kissenbezug, den sie zuvor von einem Kopfkissen im Schlafzimmer abgezogen haben.

Wer hierzu Beobachtung gemacht hat oder Hinweise geben kann wird gebeten sich mit den zuständigen Polizeirevieren in Verbindung zu setzen.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4130286