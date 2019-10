Mann läuft mit Messer durch Kaiserallee

Anzeige

Ein Mann mit Messer hat am Donnerstagabend in Karlsruhe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 33-Jährige lief mit einem Messer durch die Kaiserallee und ging in ein Lokal, in dem er eine Angestellte bedrohte. Nach dem Vorfall flüchtete der Mann.

Die Polizei fahndete nach dem Mann und konnte diesen in einer anderen Gaststätte stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten das Tatmesser sicher.

Mann wird aggressiv und beleidigt Beamte

Da der 33-Jährige aggressiv wurde und die Beamten beleidigte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Verletzt wurden bei dem Vorfall weder die Angestellte, noch die Beamten.