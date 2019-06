Nach Messerangriff in Karlsruher Anwaltskanzlei: Mutmaßlicher Täter gefasst

Anzeige

In einer Karlsruher Anwaltskanzlei wurde am vergangenen Freitag ein 45-jähriger Mann niedergestochen. Offenbar ging es um einen Vollstreckungstitel im Zusammenhang mit Geldforderungen. Jetzt wurde ein 26-Jähriger verhaftet. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe mit.

Der flüchtige und per Haftbefehl gesuchte 26-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwochnachmittag widerstandslos festgenommen. Zu dem Tatvorwurf äußerte sich der Mann nicht. Er kam anschließend in Untersuchungshaft.

Die Polizei kam dem Mann nach einem Hinweis auf seinen Aufenthalt in Rheinstetten-Forchheim auf die Spur.

BNN