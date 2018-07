Taschendiebin auf abenteuerlicher Flucht

Eine ganze Reihe an Vergehen hat sich eine 33-jährige Frau am Mittwochabend in der Karlsruher Innenstadt geleistet: Wie die Polizei mitteilt, floh die Frau nach einem Taschendiebstahl mit ihrem Auto, streifte unterwegs einen Mann und beschädigte zwei geparkte Autos. Und das ist noch nicht alles.

Die Polizei Karlsruhe ermittelt gegen eine 33-jährige Frau. Ihr wird vorgeworfen, am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr am Karlsruher Werderplatz eine 64-Jährige bestohlen zu haben. Die mutmaßliche Diebin soll mehrere Gäste angesprochen haben, um eine Wegbeschreibung einzuholen, heißt es von der Behörde. „Wohl unter diesem Vorwand griff sie in die Handtasche einer 64-Jährigen und zog deren Geldbörse heraus“, meldet die Polizei. Ein Zeuge bemerkte dies und stellte die Frau und deren Begleiter.