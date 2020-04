Karlsruhe: Mann schießt Nachbar mit Schreckschusswaffe ins Gesicht

Anzeige

Bei einem Nachbarschaftsstreit in der Karlsruher Südstadt ist am Samstagmorgen ein 59-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, schoss ihm sein 41-jährige Nachbar mit einer Schreckschuswaffe ins Gesicht. Vorausgegangen war eine Ruhestörung.

Der 59-Jährige hörte laut Polizeiangaben überlaute Musik, auch Geschrei war zu hören. Die Nachbarn verständigten die Polizei. Auch nach mehrfachem Klopfen macht der 59-Jährige nicht auf. Die Polizisten mussten sich gewaltsam Zugang zu seiner Wohnung verschaffen und fanden in liegend in seinem Bett vor. Er gab an, die Musik absichtlich so laut aufgedreht zu haben, da er sich von den anderen Nachbarn gestört gefühlt habe.

Nachdem die Situation geklärt war und die Beamten weg waren, wollte der Mann seine Wohnungstür reparieren. Dies störte den über ihm wohnenden Nachbar. Er kam laut Polizeiangaben nach unten und fügte dem 59-Jährigen die Verletzungen zu.

Der 41-jährige Beschuldigte war betrunken. Ein Vortest ergab 1,4 Promille. Zur Ausnüchterung wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Sein 59 Jahre alter Kontrahent muss mit einer Anzeige wegen Ruhestörung rechnen.

