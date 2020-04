55-jährige Radfahrerin stirbt in Karlsruhe

Anzeige

Die am Mittwoch in der Sophienstraße in Karlsruhe gestürzte 55 Jahre alte Radfahrerin ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Freitag mit. Offenbar führte ein Gesundheitsproblem zu ihrem Tod. Deswegen war sie vermutlich auch gestürzt.

Die 55-Jährige war nach diesem Sturz am Mittwoch gegen 10 Uhr in lebensbedrohlichem Zustand in eine Klinik eingeliefert worden.

Bei dem Sturz selbst hatte sie sich nach Angaben der Polizei nur leichtere, oberflächliche Verletzungen zugezogen.

BNN