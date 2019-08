Nackter Mann belästigt Frau beim Spaziergang

Anzeige

Ein nackter Mann hat am Freitagmittag gegen 17.40 Uhr in Karlsruhe-Grötzingen eine Frau sexuell belästigt. Die Frau war mit ihrem Hund unterwegs, als ein Mann plötzlich nackt vor ihr stand.

Die Frau war mit ihrem Hund in Grötzingen auf einem Weg in Verlängerung der „Reithohl“-Straße in Richtung Wasserbehälter unterwegs, als sie von einem Mann überholt wurde. Laut Polizeiangaben stellte sich dieser dann nach etwa 700 Meter in 20 bis 25 Meter Entfernung zu der Frau nackt auf dem Weg und manipulierte an sich mit den Händen.

Anschließend verschwand der Unbekannte in einem Gebüsch, zog sich dort eine blaue Bade-Short mit gelbem Saum und dunkle Badeschuhe an und setzte sich eine Sonnenbrille auf. Danach entfernte sich der Mann vom Tatort.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Der Mann ist etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, circa 55 bis 65 Jahre alt, normale Gestalt, kurz geschnittene Haare und gebräunte Haut.

Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Täter nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721-666 5555

ots/BNN