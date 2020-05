Anzeige

Der Karlsruher Gemeinderat hat grünes Licht für das Indoor Meeting 2021 gegeben. Dies geschah in der Gewissheit, dass der Stadt keine gewaltigen Kosten entstehen, wenn Sportveranstaltungen dieser Größe wegen der Corona-Krise doch nicht stattfinden können sollten.

Der Leichtathletik-Event wird von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH nämlich so ausgeschrieben, dass die Leistung 2021 oder erst 2022 erbracht wird. Muss wegen der Pandemie im kommenden Jahr eine Pause eingelegt werden, fallen nur Planungskosten von unter 50.000 Euro an.

Grüne und Teile der AfD waren zunächst für corona-bedingte Pause des Indoor Meetings

Damit konnten sich nach einer internen Debatte dann auch die meisten Grünen anfreunden, die ebenso wie Teile der AfD zunächst ganz auf ein Indoor Meeting im Jahr 2021 verzichten wollten. Das Risiko einer Corona-bedingten Absage war dabei nur ein Punkt der Argumentation.

Grünen-Fraktionschef Aljoscha Löffler stufte die Kosten für eine Durchführung der Veranstaltung als zu hoch ein. Diese liegen bei 207.500 Euro plus 350.000 Euro für die Errichtung der Sportinfrastruktur auf dem Messegelände. Erst wenn das Meeting ab 2024 wieder in der Europahalle stattfinden kann, reduziert sich der städtische Zuschuss um 250.000 Euro, weil dort eben bereits Sportanlagen vorhanden sein werden.

Sportveranstaltungen sind Teil der Kultur Lukas Bimmerle, Die Linke

Löffler sagte: „Wir stehen zum Indoor Meeting in der Europahalle.“ Unter den aktuellen Bedingungen sei das Geld aber woanders besser aufgehoben. Er verwies auf Kultur und Soziales – und erntete dafür viel Kritik aus den anderen Fraktionen.

„Auch Sportveranstaltungen sind Teil der Kultur“, erklärte Lukas Bimmerle von den Linken: „Wenn wir Sport gegen Kultur ausspielen, verlieren am Ende alle.“ Detlef Hofmann von der CDU meinte: „Wir haben in Karlsruhe noch nie Kultur, Sport oder Soziales gegeneinander ausgespielt.“ Mit dem Indoor Meeting habe Karlsruhe eine internationale Marke geschaffen, die nicht einfach drei, vier Jahre ausgesetzt werden könne.

Karlsruher Indoor Meeting gibt es seit 36 Jahren

Seit 36 Jahren gibt es den Wettkampf, der 2021 für den 29. Januar angesetzt ist. Karlsruhe ist mit dem Indoor Meeting wie Boston, Madrid oder Glasgow Teil der „World Athletics Indoor Tour“.

Die 5.000 Zuschauertickets für die Messe waren zuletzt immer frühzeitig ausverkauft. Eurosport 1 übertrug mehr als 90 Minuten live.

Irene Moser (SPD) sprach in der Gemeinderatsdebatte von einer Werbung für Karlsruhe von unschätzbarem Wert. Ein Verzicht auf die Wettkämpfe 2021 hätte aus ihrer Sicht zu einem Imageschaden ohne Gleichen geführt.

Thomas Hock (FDP) ist gar überzeugt, dass andere Städte schon darauf warten würden, dass jemand pausiert und so rausgedrängt werden könnte. „Wir haben das über Jahre aufgebaut, Kontinuität ist ganz wichtig“, so Friedemann Kalmbach von Für Karlsruhe.

41 Karlsruher Gemeinderäte stimmen für Wettkampf-Termin 2021

Keine einheitliche Meinung gab es bei den Stadträten der AfD. Ellen Fenrich sprach grundsätzlich von einem „großartigen Event“, einem „unheimlich guten Imagefaktor“ und einer Motivation für Jugendliche. Andererseits müssten gerade in Anbetracht der Krise die hohen städtischen Ausgaben überdacht werden.

Am Ende sagten bei fünf Gegenstimmen 41 Gemeinderäte Ja zum Indoor Meeting 2021. Gleichzeitig nahm das Gremium zur Kenntnis, dass es auch 2022 und 2023 Wettkämpfe in der Messe und 2024 eine Rückkehr in die dann baulich überholte Europahalle geben soll.