Karlsruhe: Polizei räumt Teile des Bundesverfassungsgerichts

Die Sperrung von Teilen des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe ist beendet. Die Bundespolizei hatte am Montag das Gebäude geräumt. Grund dafür war der Fund eines verdächtigen Umschlags in der Poststelle am Montag, wie die Beamten auf BNN-Anfrage mitteilten.

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes im Gebäude des @BVerfG dauert die Sperrung weiterhin an. *sl pic.twitter.com/v5SSathobE — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) 23. Juli 2018

Von der Räumung betroffen waren die Gebäudeteile mit dem Eingang und dem Verhandlungssaal; in den anderen ging die Arbeit normal weiter.

Polizeieinsatz im Bundesverfassungsgericht from Badische Neueste Nachrichten on Vimeo.

Die Spezialisten der Polizei untersuchten den Umschlag. Der Bereich rund um das Gericht wurde deswegen ebenfalls abgesperrt. Auch Feuerwehr und Rettungswagen waren vor Ort.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Die Bundespolizei schützt potenziell gefährdete Verfassungsorgane des Bundes sowie der Bundesministerien. Dazu zählen unter anderem das Bundespräsidialamt, das Bundeskanzleramt, die Zentrale der Deutschen Bundesbank und das Bundesverfassungsgericht.