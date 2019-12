Karlsruher Polizisten wollen helfen und werden angegriffen

Anzeige

Zwei Polizisten sind am frühen Donnerstagmorgen in Karlsruhe in der Kaiserstraße Ecke Karlstraße von einer alkoholisierten jungen Frau beleidigt und angegriffen worden.

Eigentlich hatten die beiden Beamten des Reviers Marktplatz der hilflosen 24-Jährigen nur helfen wollen, so die Polizei in einer Mitteilung. Während die Polizisten sich um die Frau kümmerten und auf den alarmierten Rettungsdienst warteten, sei die angeblich Hilflose immer aufbrausender und aggressiver geworden. Ihr Verhalten gipfelte demnach in Beleidigungen und sie trat mehrfach nach den Beamten.

Verdacht auf Vergiftung mit Alkohol und Betäubungsmitteln

Wegen des Verdachts auf eine Vergiftung mit Alkohol und Betäubungsmitteln wurde die 24-Jährige lediglich ins Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Angriffs auf Polizeibeamte rechnen. Die beiden Polizisten blieben unverletzt.

ots