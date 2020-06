Unbekannte beschmieren Pyramide am Karlsruher Marktplatz

Anzeige

Denkmal des Stadtgründers verunstaltet: Unbekannte haben die Pyramide am Karlsruher Marktplatz in der Nacht auf Samstag mit einer ölhaltigen Substanz überschüttet und mit einem blauen Filzstift bemalt. Das teilte das Karlsruher Polizeipräsidium am Montag mit. Der Schaden soll sich auf rund 20.000 Euro belaufen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schütteten die Täter zwischen 21 Uhr am Freitag und 7.45 Uhr am Samstag die bislang unbekannte Substanz auf die Pyramide sowie die umliegenden Pflastersteine.

Zudem bemalten sie das Wahrzeichen mit dem Filzstift. Die Substanz war laut Polizei äußerst schwierig zu entfernen.

Die Beamten bitten Zeugen, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666-3311 zu melden.

Die Pyramide ist das Denkmal für den Gründer der Stadt Karlsruhe, Markgraf Karl-Wilhelm. Sie schützt dessen Grab und wurde in ihrer jetzigen Form 1823 über seiner Gruft aus dem 18. Jahrhundert errichtet. Bis 1807 hatte dort die Konkordienkirche gestanden.

BNN