Karlsruhe: Straßenbahn kollidiert mit Schienenreinigungsfahrzeug – zwei Verletzte

Am Montagmorgen ist eine 33-jährige Straßenbahnfahrerin in Karlsruhe mit vollbesetzter Bahn mit einem Schienenreinigungsfahrzeug kollidiert. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, fuhr die 33-Jährige um 10.20 Uhr mit der Straßenbahn die Gartenstraße entlang. Beim Linksabbiegen in die Brauerstraße übersah sie ein Schienenfahrzeug, das im Kurzvenbereich an einer Weiche tätig war und fuhr ungebremst auf.

Bei der Kollision wurde der 42-jährige Fahrer der Arbeitsmaschine schwer und die Straßenbahnfahrerin leicht verletzt. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf 110.000 Euro. Unter den Fahrgästen in der Bahn gab es keine Verletzten. Schaden.

(ots/BNN)