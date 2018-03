Karlsruhe: „Schneise der Zerstörung“ in Tunnelröhren

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in den Tunnelröhren in Karlsruhe von der Ettlinger Straße bis zum Marktplatz und vom Mühlburger Tor bis zum Markplatz eine „Schneise der Zerstörung“ hinterlassen. Das teilte das Polizeipräsidium der Fächerstadt mit.

Sie beschädigten Arbeits- und Baumaschinen, unter anderem durch Brandlegung, und schalteten Wasserpumpen aus. Zudem versuchten sie mehrfach vergeblich, Kraftstoff oder Gasflaschen zu entzünden. Die Täter richteten einen Schaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro an.



Ob ein Tatzusammenhang zum Vandalismus der jüngsten Zeit in der Fächerstadt besteht, wird nach Angaben der Beamten derzeit geprüft. Zeugen, die zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311 zu melden. Auch am Dienstag waren Ermittler in der Tunnelröhre unter der Ettlinger Straße, um sich die Spuren erneut anzuschauen, wie Dieter Werner von der Polizei Karlsruhe sagte.

Abgänge sind im Prinzip versperrt

Bei der Kasig, der städtischen Tunnelbau-Tochter, zeigt man sich entsprechend betroffen. Kasig-Sprecher Achim Winkel verweist auf Nachfrage der BNN auf entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. So sind die oberirdischen Baufelder mit Gittern abgesperrt, diese Gitter sind in aller Regel auch mit Vorhängeschlössern gesichert. Einzelne Abgänge in die Tunnelbaustelle sind zudem mit Betonplatten abgedeckt, sie könne man nur mit schwerem Gerät bewegen.



Allerdings gebe es weiterhin einige Zugänge, beziehungsweise Treppenabgänge, die durch massive Holztüren und Vorhängeschlössern versperrt seien. Diese seien im Prinzip nur schwer zu knacken, aber, so Winkel, Einbrüche seien schwer zu verhindern, wenn es wirklich jemand darauf anlege.

Die Bauarbeiten gingen allerdings weiter, nachdem die Polizeibeamten ihre Arbeit beendet hatten und entsprechende Spuren gesichert haben. Zum Teil müssten allerdings noch Ersatzteile für beschädigte Maschinen besorgt werden. Zuletzt gab es 2010 eine massive Sachbeschädigung auf der Tunnelbaustelle, damals wurde ein Baufahrzeug auf dem Europaplatz angezündet.

Vandalismus auch am Rüppurrer Tor

Die Polizei musste auch wegen eines weiteren Falles von Vandalismus ermitteln: Ein Schaden von mehreren 10.000 Euro verursachten bislang Unbekannte am Wochenende zudem in zwei Tiefgaragen und einem Gebäude beim Rüppurrer Tor. Die Sachbeschädigungen wurden am Montagmorgen entdeckt.

Nach den ersten Feststellungen wurden in den Tiefgaragen eines Einkaufscenters und einer nahegelegenen Bank mehr als 30, teilweise hochwertige, Fahrzeuge beschädigt. In ein Bürogebäude in der Philipp-Reis-Straße wurde eingebrochen und dort erhebliche Sachbeschädigungen begangen. Derzeit ist das genaue Ausmaß der Schäden noch nicht bekannt.

Verbindung zwischen Tunnelröhren und Wildpark?

In der vergangenen Woche hatte es zwei Einbrüche und zahlreiche Sachbeschädigungen im Wildpark gegeben, unter anderem waren Unbekannte mit einem Bus des Karlsruher SC über den Trainingsplatz gefahren. Zwei Tage später versuchten Unbekannte, zwei Busse zu stehlen.