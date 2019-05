Anzeige

Offenbar gleich zweimal innerhalb von wenigen Tagen wurde eine 85 Jahre alte Bewohnerin der Karlsruher Weststadt Opfer von Trickdieben.

Zunächst unter dem Vorwand, vom Pflegedienst zu kommen, erschienen am vergangenen Donnerstag gegen 10.30 Uhr zwei Frauen und baten um Einlass in die Wohnung der betagten Frau. Aus der auf dem Küchentisch liegenden Geldbörse entnahmen die vermeintlichen Helferinnen rund 600 Euro Bargeld sowie zwei EC-Karten und verließen wieder die Örtlichkeit.

Die beiden Frauen waren etwa 30 bis 40 Jahre alt, eher klein und von normaler Statur. Eine trug eine halblange Lockenfrisur, rote Jeans sowie ein rosafarbenes Oberteil und führte eine Umhängetasche mit. Die Komplizin hat braunes Haar, trug Bluejeans, ein weißes T-Shirt mit Bild-Aufdruck und diese hatte auch eine Umhängetasche dabei.

Vermutlich auf das Konto desselben Täterkreises geht ein weiterer Trickdiebstahl am Samstagvormittag. Unter dem Vorwand, von einer Parfümerie zu kommen, wollte sich eine etwa 50-jährige Frau Zutritt in die Wohnung derselben Rentnerin verschaffen. Zunächst verwehrte die Wohnungsinhaberin das Ansinnen, öffnete dann aber doch die Tür, als die Frau vorgab zu frieren. Sie verwickelte die 85-Jährige in ein Gespräch. Gleichzeitig nahm die Seniorin einen dunkel gekleideten Mann in der Küche wahr, der aus dem Schrank die Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld entnahm und flüchtete. Auch die vorgebliche Parfümerieangestellte ergriff daraufhin die Flucht.

Die Frau ist etwa 160 cm groß, von normaler Figur, trägt braunes kurzes Haar und war mit einem weißen Pullover bekleidet. Der mutmaßliche Komplize ist etwa 165 cm groß und trug eine Schildmütze.

Hinweise zu den beschriebenen Personen nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter Telefon (0721) 3611 entgegen.

ots