Verwirrung um tote Eichhörnchen in der Günther-Klotz-Anlage

Ein Kunstobjekt hat in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage am Mittwochabend für Verwirrung gesorgt. Zwei Studenten haben in dem Park zwei Eichhörnchenkadaver aufgehängt. Irritierte Passanten verständigten die Polizei, die die Aktion beendete.

Eine 30-jährige Studentin und ihr Begleiter hängten die Kadaver auf, um diese dann zu fotografieren. Das erregte natürlich Aufsehen. Passanten waren irritiert und verständigten die Polizei. Als die Beamten die 30-Jährige zusammen mit ihrem 23-jährigen Begleiter kontrollierten, stellten sie fest, dass es sich bei den beiden Eichhörnchen um bereits vor einiger Zeit verstorbene Tiere handelte.

Die Studentin gab an, dass sie die Kadaver zuvor in der Günther-Klotz-Anlage gefunden habe und für ihr Kunststudium entsprechend in Szene setzen wollte.

Die Polizisten beendeten die Aktion und die Tierkadaver ordnungsgemäß entsorgt.

BNN/ots