Mehrere hundert Euro haben Diebe in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in einem Café im Karlsruher Zoo erbeutet. Die Täter hatten sich über eine Notausgangstür Zutritt in den Gastraum verschafft.

In den Innenräumen des Cafés öffneten die Einbrecher laut Polizei eine Kasse und klauten Bargeld. Auch den Einhalt eines Glases mit Trinkgeld sackten die Verbrecher ein. Danach öffneten die derzeit noch unbekannten Täter zudem die Spinde der Mitarbeiter im Untergeschoss des Cafés.

ots/BNN