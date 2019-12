Präventive Alkoholkontrollen auf A5 und A8: Lkw-Fahrer hatte über vier Promille

Anzeige

Am Sonntagabend haben die Autobahnpolizeireviere Karlsruhe und Pforzheim auf Rastplätzen entlang der Autobahnen A5 und A8 präventive Alkohol- und Drogenkontrollen durchgeführt. Im Fokus der Kontrollen standen Bus- und Lkw-Fahrer. Trauriger Spitzenreiter war hierbei laut Polizei der Fahrer eines Sattelschleppers, der einen Alkoholwert von über vier Promille hatte.

Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz kontrollierte das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe in der Zeit zwischen 18 und 24 Uhr die Fahrer der geparkten Lkw auf beiden Seiten der an der A5 gelegenen Tank- und Rastanlage Bruchsal. Dabei wurden insgesamt 269 Personen sowie 235 Fahrzeuge überprüft.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, waren 25 Personen alkoholisiert, darunter 15 Fahrer, bei denen der Wert so hoch war, dass die Polizei ihnen das Weiterfahren verbieten musste. Der gemessene Höchstwert lag hier bei knapp zwei Promille, so die Polizei.

Fahrer mit vier Promille kontrolliert

Von 19.30 Uhr bis 22 Uhr kontrollierte das Autobahnpolizeirevier Pforzheim auf mehreren Raststätten der A8 insgesamt 42 Fahrer. Bei elf Personen stellten die Beamten zwar Alkoholeinfluss fest, der Alkoholwert war jedoch gering genug, damit sie weiterfahren konnten.

Bei der Überprüfung des Fahrers eines auf dem Parkplatz Steinig abgestellten bulgarischen Sattelzugs hingegen ergab der freiwillige Atemalkoholtest einen Wert von etwas über vier Promille. Deswegen behielten die Polizisten die Fahrzeugpapiere sowie den Fahrzeugschlüssel des Mannes ein.

