Nach Stuttgart untersagt auch Karlsruhe wegen der Coronavirus-Infektionen mit sofortiger Wirkung Veranstaltungen in Kultur, Sport und Freizeit in geschlossenen Räumen – auch solche mit unter 1.000 Teilnehmern. Erlaubt bleiben Events im Freien mit bis zu 50 Teilnehmern.

Die städtischen Bibliotheken und die Stadtteilbibliotheken werden geschlossen. Museen machen dicht. Wochenmärkte finden statt. Auch der Zoo bleibt offen. Die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 19. April.

Verkündet wurde das Maßnahmenpaket am Freitagnachmittag von Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Ob es noch am Freitag in Kraft treten wird, konnte der OB nicht sagen. In den nächsten Stunden soll es weitere Präzisierungen folgen.

Wir wollen das öffentliche Leben nicht komplett plattmachen. Frank Mentrup, Oberbürgermeister von Karlsruhe

Mentrup betonte: „Wir wollen das öffentliche Leben nicht komplett plattmachen.“ Mentrup steht im Gespräch mit den Kollegen in der Rheinschiene. Stuttgart war zuvor mit weitreichenderen Maßnahmen vorgeprescht.

Bereits am Donnerstag hatte die Helios Klinik für Herzchirurgie Patientenbesuch untersagt. Das Städtische Klinikum beschränkte den Zugang für Externe.

Flic Flac stellt Shows ein

Der aktuell in Karlsruhe gastierende Zirkus Flic Flac hat am Freitag seine Shows eingestellt. Nach Absprache mit dem Marktamt kann das Unternehmen auf dem Messplatz bleiben.

Je nach Lage versucht Flic Flac die nun ausfallenden Vorstellungen in Karlsruhe in der letzten Aprilwoche nachzuholen.

Finanzamt schließt Tore

Die Zentralen Informations- und Annahmestellen der Finanzämter sind für den allgemeinen Besuchsverkehr bis auf weiteres geschlossen.

Der an diesem Samstag geplante Flohmarkt auf dem Kronenplatz entfällt.

Wie wir über die Auswirkungen des Coronavirus berichten

Auf bnn.de berichten wir zurzeit verstärkt über die wichtigsten Entwicklungen rund um Corona in der Region rund um Karlsruhe, Bretten, Pforzheim, Rastatt und Bühl. Jeden Tag schränken Kliniken die Besuchszeiten ein, Schulen schließen, Firmen schicken Mitarbeiter nach Hause. Es ist selbst für unsere Redaktion zeitweise schwierig, den Überblick zu behalten. Deshalb filtern wir für unsere Leser aus der Flut an Informationen, welche der vielen Corona-Meldungen wichtig sind – unter anderem in dieser Übersicht.

Alle Informationen prüfen wir, um keine Falschinformationen zu verbreiten. Viele Menschen, auch in unserer Redaktion, machen sich ohnehin Sorgen. Wir möchten sie informieren und nicht verunsichern.

Zwei unserer Kollegen befassen sich ausschließlich mit dem Thema Corona – als unsere internen Experten. Viele weitere BNN-Redakteure recherchieren täglich zu den Auswirkungen von Covid-19 in den Städten und Gemeinden der Region. Unsere Autoren sprechen mit Entscheidern in den Landratsämtern, Krankenhäusern und in Firmen. Gleichzeitig telefonieren sie (Betroffene treffen wir derzeit nicht persönlich) mit Menschen, die Cafés schließen, Veranstaltungen absagen oder zu Hause bleiben müssen.

So möchten wir dazu beitragen, dass Menschen in der Region sich auf dem aktuellsten Stand halten können, um die richtigen Entscheidungen für ihren Alltag und ihre Gesundheit zu treffen.