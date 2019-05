Karlsruhe: Vermisster 83-Jähriger ist wohlbehalten zurückgekehrt

Anzeige

Ein seit dem 2. Mai vermisster 83-Jähriger ist am Freitag gegen 17 Uhr von Passanten in einem Karlsruher Einkaufszentrum wohlbehalten angetroffen worden. Der Gesuchte hatte am Donnerstagvormittag in seinem Rollstuhl ein Karlsruher Pflegeheim verlassen.

Auch mit dem Hubschrauber wurde nach ihm gesucht. Der Mann wurde von Polizeibeamten in sein Pflegeheim zurückgebracht, wobei er ihnen gegenüber keine Auskünfte darüber erteilen wollte, wo er die Nacht verbrachte. Auch konnte bislang nicht geklärt werden, wo sich sein Rollstuhl befindet, auf den er eigentlich angewiesen ist.

BNN