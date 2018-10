Karlsruhe: Vier Jugendliche versuchen Zigarettenautomaten aufzubrechen

Anzeige

Vier Jugendliche, im Alter zwischen 13 und 16 Jahren, wurden am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, beim Versuch Zigaretten aus einem Zigarettenautomaten zu klauen erwischt. Eine Zeugin hatte die Vier dabei beobachtet, wie sie in einen bereits beschädigten Automaten in der Grötzinger Straße in Karlsruhe hinein griffen und versuchten Zigarettenschachteln herauszufischen.

Des Weiteren wurden die Teenager dabei beobachtet, wie sie den Automaten mit Tritten bearbeiteten. Eintreffende Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach nahmen die Verfolgung der Jugendlichen auf. In der Straßenbahn gelang schließlich die vorläufige Festnahme.

