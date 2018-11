Karlsruhe verwandelt sich in eine Weihnachtsstadt

Anzeige

Karlsruhe bereitet sich mit Volldampf auf die Adventszeit vor und verwandelt sich nach und nach in die Weihnachtsstadt. Die startet offiziell am Dienstag, 27. November.

Weihnachtsstadt nimmt Gestalt an

Doch das Kinderland bei St. Stephan, der Christkindlesmarkt auf dem Markt- und Friedrichsplatz sowie die Stadtwerke Eiszeit vor dem Schloss nehmen bereits Gestalt an.

Die Beleuchtung in der Kaiserstraße hängt. Und das Bonbon für dieses Jahr ist gar schon fertig: das Riesenrad bei der Pyramide.

Eiszeit umfasst 2.030 Quadratmeter

In weniger luftiger Höhe wird indessen überall in der City noch geschraubt und gebaut. An Buden und Hütten. Und nicht zuletzt an der Eislauffläche, die mit 2.030 Quadratmetern die größte Süddeutschlands ist.

„Unserer Recherche zufolge gibt es zudem bundesweit keine Bahn dieser Dimension so zentral in einer Innenstadt gelegen“, sagt Carmen Heichel von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH. Sie ergänzt mit einem Lächeln: „Vor dieser Kulisse ist unsere Bahn sicher die schönste.“

Beliebte Fotomotive

Schon jetzt greifen Passanten immer wieder zum Handy, machen Fotos von der Achse Schloss-Marktplatz – Eiszeit, gelbe Riesenlampen, Riesenrad und Pyramide inklusive. Einstimmung auf die Weihnachtsstadt. Ein kleiner Junge sagt staunend zu seiner Mama: „Da ist ja schon Eis drin!“

Sieben Tieflader voll Material

Tatsächlich ist der Boden der Eiszeit weiß. „Das ist aber der Morgentau“, erklärt Carmen Heichel, die mit Aufbauchef Matze Kempert letzte Details am Plan bespricht.

Los gingen die Arbeiten am Montag. Da schafften sieben Tieflader das Material zum Zirkel.

Wie ein Blätterteig

Vieles ist inzwischen montiert. Und in den nächsten Tagen wird es tatsächlich frostig: Wie ein Blätterteig wird die Eisschicht aufgebaut.

Einen Millimeter wächst sie pro Stunde. Sieben bis zwölf Zentimeter sollen es am Ende sein. 176.000 Liter Wasser fließen dafür. Das entspricht der Füllung von 1.466 Badewannen. Allein die Kühlschläuche kommen auf eine Länge von 148.000 Meter.

Rund um Karl Friedrich

Wie im Vorjahr sausen dann ab dem 27. November Kinder und Erwachsene auf Kufen rund um Karl Friedrich und durch einen ergänzenden Rundweg.

Das bewährte Konzept greift wieder – und wurde doch etwas verändert. Die Terrasse ist nun größer, verrät Carmen Heichel. Und statt der Karl-Friedrich-Bar erwartet die Besucher ein Winterdorf am Rand der Fläche.

Winterdorf bei der Eiszeit

Fünf Buden plus eine Holzhütte wird es dort geben. Wie gehabt gibt es Eislauf-Kurse. „Da ist vieles schon ausgebucht“, berichtet Carmel Heichel.

Ebenfalls stark nachgefragt seien die Bahnen zum Eisstock-Schießen, die online buchbar sind. Die Holzhütte mit Platz für bis zu 50 Personen im Inneren nimmt ebenfalls bereits Reservierungen etwa für Weihnachtsfeiern entgegen.

„Fest“-Tickets bei der Eiszeit

Neu ist in diesem Jahr, dass die Tickets für „Das Fest“ ebenfalls ab 27. November in einem Container an der Eiszeit verkauft werden. Den „Das Fest“-Stand auf dem Christkindlesmarkt gibt es nicht mehr.

Auf dem Marktplatz gruppieren sich die Buden um die Pyramide herum. Auf dem Areal wird zudem ein „leuchtender Musikwald“ angelegt: Zweimal täglich funkeln und glitzern die Bäume im Takt der Musik.

Fliegender Weihnachtsmann

Auf dem Friedrichsplatz fliegt der Weihnachtsmann über den Köpfen der Besucher. Der Schlitten steht schon auf dem Ettlinger Tor. Auch weiter unten sind schon Rentiere in Stellung gebracht auf den Dächern der Buden.

Eine Händlerin bestückt Regale mit Seifen. Ihr Nachbar verlegt noch Bodenplatten. Und zwischendurch schlängelt sich ein Mann, der eine Kiste voll Tannenzweigen schleppt. Aus dem Karton lugen bunte Kugeln hervor.

Service zur Weihnachtsstadt

Christkindlesmarkt: Die Budenstadt auf dem Markt- und Friedrichsplatz ist vom 27. November bis 23. Dezember jeweils ab 11 Uhr geöffnet. Ab 11 Uhr sind auch Fahrten mit dem Riesenrad möglich. Der „Leuchtende Musikwald“ bei der Pyramide ist täglich um 18 und 20 Uhr zu erleben. Der Weihnachtsmann fliegt um 17 und 19 Uhr sowie am 1. Dezember zusätzlich um 21.30 Uhr über den Friedrichsplatz.

Kinderland St. Stephan: Das Kinderland neben der Kirche St. Stephan ist vom 27. November bis 6. Januar täglich ab 11 Uhr geöffnet. Das Christkind ist am 2., 9., 16. und 23. Dezember jeweils um 14 Uhr vor Ort.

Eiszeit: Die Eiszeit am Schloss wird am 27. November offiziell um 18.15 Uhr eröffnet – und zwar mit einer Show der Stars von Holiday on Ice. Die Schlittschuhbahn ist in Betrieb bis zum 27. Januar. Geöffnet ist sie sonntags bis donnerstags von 10 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags von 10 bis 22 Uhr. An Heilig Abend und Silvester endet das Treiben um 15 Uhr. Neujahr kann von 14 bis 21 Uhr gefahren werden. Das Eisstockturnier findet am 17. Januar statt. BNN-Chefreporter BeNNi ist am Nikolaus von 16 bis 19 Uhr an der Eisfläche.

Schuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Wer einen Eislaufkurs oder eine Bahn zum Eisstockschießen buchen möchte, kann dies online hier tun.