„Hört auf die Wissenschaft. Klimaschutz jetzt“ und „Macht unsere Gesellschaft zukunftsfähig“: Die Aufforderungen auf den Plakaten, die eine Handvoll Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung vor dem Beginn der Gemeinderatssitzung am Eingang der Gartenhalle in Karlsruhe hochhielten, waren unmissverständlich. Und das Stadtparlament ist den Wünschen der Klima-Aktivisten mit dem Klimaschutzkonzept 2030 ein Stück weit gefolgt.

Nach einer emotionalen Debatte wurde das Klimaschutzkonzept 2030 vom Gemeinderat bei lediglich drei Gegenstimmen mehrheitlich angenommen. „Klimakrise und Notwendigkeit für den Klimaschutz haben auch in der Corona-Krise nichts an Dringlichkeit verloren“, stellte Umweltdezernentin Bettina Lisbach bereits zu Beginn der einstündigen Diskussion klar. Deshalb müsse eine Großstadt wie Karlsruhe ihren Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele leisten.

„Entscheidendes Jahrzehnt für den Klimaschutz“

Nach Lisbachs Einschätzung werden die kommenden Jahre das „entscheidende Jahrzehnt für den Klimaschutz in Karlsruhe“ sein. Weil man keine Zeit mehr verlieren dürfe, müssten sämtliche Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase wie der Umbau der Stadt in eine Modellregion für nachhaltige Mobilität oder die Erhöhung der Energieeffizienz in Privathaushalten und Industrie so früh wie möglich angegangen werden.

Die im Klimaschutzkonzept angestrebte Reduktion der Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 60 Prozent sei dabei nur eine Etappe auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune im Jahr 2050.

„Glücklicherweise fangen wir dieses Mal nicht komplett bei Null an“, verwies Lisbach auf das Klimaschutzkonzept 2009. Aber bei Tempo und Entschlossenheit müsse nun deutlich zugelegt werden. Erreicht werden könnten die in einem 222 Seiten starken Katalog aufgeführten Maßnahmen nur durch ein gemeinsames Vorgehen der gesamten Stadtgesellschaft.

Mentrup spricht von „gigantischem Kraftakt“

Das Klimaschutzkonzept sei in einem „gigantischen Kraftakt“ unter Mitarbeit von zahlreichen Fachabteilungen erstellt worden, betonte Oberbürgermeister Frank Mentrup. Wegen der vielen unterschiedlichen Handlungsempfehlungen aus verschiedenen Fachbereichen werde das Konzept den Gemeinderat bei den jeweiligen Haushaltsberatungen noch lange beschäftigen.

Stadträte stehen hinter dem Konzept

„Die Bundesregierung macht zur Zeit viel zu wenig. Deshalb müssen wir als Kommune mit gutem Beispiel vorangehen“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Zoe Mayer. Dass die Maßnahmen in der Bevölkerung auf positive Resonanz stoßen, zeige sich an den hohen Teilnehmerzahlen beim Bürgerbeteiligungsverfahren zur Erstellung des Konzeptes.

Ohne eine Bereitschaft zu Investitionen sei das Klimaschutzkonzept allerdings ein „zahnloser Tiger“ und deshalb müsse nach dem Ende der Corona-Krise Geld für den Klimaschutz in den Haushalt eingestellt werden.

CDU fordert Kostendeckel

Die Christdemokraten forderten in einem Antrag einen Kostendeckel für das Klimaschutzkonzept. „Eine Summe von 500 Millionen Euro ist schon in einem normalen Haushalt kaum darstellbar“, betonte CDU-Stadtrat Sven Maier. Die Kosten müssten beherrschbar bleiben und zielführende Maßnahmen zuerst angegangen werden.

„In den vergangenen Wochen haben wir erfahren, was Krise bedeutet“, sagte SPD-Stadtrat Anton Huber. Dabei seien die Parallelen zwischen Corona-Krise und Klimawandel klar erkennbar. In beiden Fällen hätten Experten aus der Wissenschaft vor den dramatischen Folgen und den Kosten für die Allgemeinheit gewarnt.

„Wir wollen das Thema mit moderner Technologie und ohne moralisierende Verbote lösen“, sagte FDP-Stadtrat Tom Hoyem. Der Linken-Fraktionsvorsitzender Lukas Bimmerle forderte ein schnelleres und zielgerichtetes Vorgehen der Verwaltung. Bei manchen Themenfeldern sei das Klimaschutzkonzept nicht konkret genug. Deshalb sollte die Stadt die eigenen Vorgaben überdenken. Abgelehnt wurde das Klimaschutzkonzept lediglich von den drei Mitgliedern der AfD-Fraktion.