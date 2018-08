Karlsruhe: Autofahrer verschwindet von Unfallstelle

Anzeige

Bei einem Unfall in der Karlsruher Erzbergerstraße ist am Dienstagmorgen eine Motorradfahrerin leicht verletzt worden, als ihr ein Autofahrer die Vorfahrt nahm. Dies teilt die Polizei mit. Dreist: Der unbekannte Mann soll der Verletzten noch geholfen, sich dann aber aus dem Staub gemacht haben.

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall in der Erzbergerstraße in Karlsruhe etwa gegen 5.50 Uhr. Ein unbekannter Autofahrer nahm einer 51-jährigen Motorradfahrerin die Vorfahrt, als diese gerade in Richtung Moltkestraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, die Motorradfahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt und blieb unter ihrem Gefährt liegen.

Zuerst helfen, dann abhauen

Der mutmaßliche Unfallfahrer sei noch ausgestiegen und habe der Frau geholfen, das Motorrad aufzustellen und zur Seite zu schieben, heißt es von der Polizei. Dann aber soll er sich kommentarlos in sein Auto gesetzt und davongefahren sein – und zwar ohne seine Personalien zu hinterlassen. Nun sucht die Mann nach dem Fahrer. Er soll einen grauen Kleinwagen mit Karlsruher Kennzeichen gefahren sein und zwischen 25 und 30 Jahren alt sein. Laut Polizeiangaben soll er kurze dunkle Haare gehabt und hiesigen Dialekt gesprochen haben. Hinweise an das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666-3611.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4034035