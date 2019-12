Zwei 13-Jährige missbrauchen in Karlsruhe wiederholt den Notruf

Anzeige

Am frühen Mittwochmorgen haben zwei 13-Jährige zweimal über Notruf eine Schlägerei im Karlsruher Stadtteil Oberreut gemeldet, die es gar nicht gab. Die beiden hatten in den letzten Wochen bereits 10-mal den Notruf der Polizei missbräuchlich gewählt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ging der erste Notruf um 0.45 Uhr aus einer Telefonzelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Ein weiterer Notruf wurde um 1.15 Uhr aus einer Telefonzelle am Badeniaplatz abgesetzt. Im Rahmen der Ermittlungen gerieten die beiden 13-Jährigen ins Visier der Polizei.

ots/BNN