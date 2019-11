Karlsruher beurteilen ihre Stadt sehr positiv – nicht aber den Wohnungsmarkt

Anzeige

Die Karlsruher beurteilen die Lebensqualität in der Stadt überdurchschnittlich positiv. Das ist das Ergebnis einer Umfrage für den europäischen Städtevergleich Urban Audit.

Besonders gut schneidet Karlsruhe in den Bereichen Infrastruktur, Ökologie und Arbeit der Stadtverwaltung ab. Gedrückt wird die Stimmung vor allem durch die Lage auf dem Wohnungsmarkt, die die Karlsruher noch schlechter einschätzen als bei der Umfrage 2015. Verbessert hat sich hingegen das Sicherheitsempfinden. Die Studie liefert Einschätzungen für sieben Kategorien des Stadtlebens, auch im Vergleich zu Städten wie Augsburg, Freiburg, Mannheim oder Stuttgart.

Mehr zum Thema: Glücksatlas 2019: Badener sind erneut glücklicher als Württemberger

Infrastruktur

Gut drei von vier Befragten sind mit der Infrastruktur in Karlsruhe „sehr zufrieden“ oder „eher zufrieden“. Besonders gut schneiden kulturelle Einrichtungen ab (90,8 Prozent). Schlusslichter sind der Zustand von Straßen und Gebäuden (72,2) sowie der Schulen (72,0) – beide haben im Vergleich zu 2015 aber deutlich zugelegt. Bei Sportanlagen und der Gesundheitsversorgung ging die Zufriedenheit zurück.

Ökologie

Auch in dieser Kategorie kann die Stadt in der Umfrage punkten. Mehr als 90 Prozent beurteilen die vorhandenen Grünflächen positiv. Mit der Luftqualität und dem Lärmpegel sind über 70 Prozent zufrieden.

Öffentlicher Nahverkehr

Gute Noten gibt es von den Karlsruhern für den ÖPNV – allerdings mit Abstrichen. Fast 95 Prozent sind mit der Erreichbarkeit zufrieden, mehr als 80 Prozent mit der Sicherheit in Bahnen und Bussen und der Taktung. Schlechter fällt das Urteil über die Zuverlässigkeit (69,5 Prozent) und die Bezahlbarkeit (63,8) aus.

Sicherheit und Sauberkeit

Wie schon bei der Umfrage vor vier Jahren bleibt die Sicherheit ein wichtiges Thema für die Karlsruher. Nur 58,5 Prozent der Befragten gaben an, sich nachts in der Innenstadt sicher zu fühlen. Hier lohnt sich allerdings ein Blick auf die Einzelstatistik: Besonders unwohl fühlen sich in der City laut Umfrage Alleinerziehende, Menschen unter 18 Jahren, Bewohner der Höhenstadtteile und Ausländer. Hochschulabsolventen gaben hingegen zu 70,3 Prozent an, sich sicher zu fühlen – Bewohner der Kernstadt zu 66,8 Prozent.

Mehr zum Thema: An diesen Plätzen in der Innenstadt fühlen sich die Karlsruher am unsichersten

Soziales

Extrem gut kommt Karlsruhe weg, wenn man die Menschen nach der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben (95,8 Prozent positiv) und dem Leben in der Stadt (94,3) fragt. Ähnliche Werte erreichen Städte wie Augsburg oder Mannheim. Freiburg schneidet noch besser ab. Allerdings erfüllt der Blick auf die nächsten Jahre doch viele Karlsruher mit Skepsis. Die Zukunftsperspektive der Stadt beurteilen nur noch zwei von drei Befragten gut oder sehr gut. Auch bei der Integration von Ausländern sehen viele Handlungsbedarf. Hier gibt es 60,1 Prozent positive Bewertungen.

Wohnen, Arbeit, Finanzen

Die mit Abstand größten Sorgen machen sich die Karlsruher um den Wohnungsmarkt. Ganze neun Prozent der Befragten sind mit der Situation zufrieden, nochmal vier Prozent weniger als 2015. Fast jeder Zweite (46,1 Prozent) zählt das Thema zu den drei wichtigsten der Stadt. Vor vier Jahren waren es noch 37 Prozent. In den Vergleichsstädten Stuttgart (52) und Freiburg (70,1) ist die Wichtigkeit laut Umfrage sogar noch höher. Den Arbeitsmarkt in Karlsruhe beurteilen mittlerweile 65,7 Prozent positiv, über sieben Prozent mehr als bei der letzten Umfrage.

Mehr zum Thema: Nachverdichtung in Karlsruhe: Der Druck steigt

Stadtverwaltung

Die Arbeit der Stadtverwaltung sehen rund 60 Prozent positiv. Unter den Vergleichsstädten kommt nur Freiburg auf ähnliche Werte. 67,8 Prozent gaben an, dass die Verwaltung schnelle und unkomplizierte Hilfe biete.