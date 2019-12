Karlsruher Christkind erfüllt Weihnachtswünsche

Anzeige

„Hier hat sich ein bisschen was angesammelt“, sagt Thorsten Brombas, Inhaber der Spiele-Pyramide, am Mittwochabend. Das Spielzeug-Geschäft in der östlichen Innenstadt feiert eine vorgezogene Bescherung mit zehn Kindern, die Glück bei einer Geschenke-Verlosung hatten: Der sechsjährige Paul bekommt einen Bob mit Lenkrad, die siebenjährige Greta ein ferngesteuertes Auto und der zehnjährige Marco das Escape-Room-Spiel Jumanji.

Von unserer Mitarbeiterin Nina Setzler

„Das habe ich auch selbst schon mit meinen Kindern gespielt, sehr zu empfehlen“, bemerkt Spiele-Experte Brombas.

Kooperation seit fünf Jahren

Seit über fünf Jahren kooperiert er in der Weihnachtszeit mit dem städtischen Marktamt, das an den ersten drei Adventssonntagen auf dem Kinderland St. Stephan die Wünsche der Kleinen einsammelt. „Auf den Wunschzetteln steht, dass Wünsche bis etwa 50 Euro erfüllt werden können. Das wird allerdings nicht immer gelesen“, so der stellvertretende Marktamtsleiter Axel Pallmer schmunzelnd.

Überdimensionierte Wünsche wie etwa ein iPhone und Ähnliches könnten daher selbst vom engagierten Christkind nicht wahr gemacht werden, das zur Geschenkübergabe in Gestalt von Lisa Adam einschwebt und mit Flügeln und Heiligenschein die bunten Pakete verteilt.

Der kleine Erik, vier Jahre alt, greift sichtlich aufgeregt mit beiden Händen das blaue Ninjago-Flugzeug von Lego und möchte es gar nicht mehr ablegen. Amélie, acht Jahre alt, bedankt sich sehr artig für das Päckchen mit Hot-Wheels-Autos. „Für mich ist es jedes Jahr eine Freude, die strahlenden Kinderaugen zu sehen“, sagt Thorsten Brombas. „Auf manchen Wunschzetteln stehen Wünsche wie ‚Frieden und Freude für die ganze Welt‘ – wie geil ist das denn? Da ist der Gedanke von Weihnachten doch angekommen!“

Wünsche, die berühren

Er hätte auch schon von einem Jungen den Wunsch nach vielen Bastel-Sachen gelesen, weil er mal ein großer Künstler werden wolle – so etwas berühre ihn, denn er möchte nicht, dass immer nur das Materielle im Vordergrund stehe, sagt Kaufmann Brombas. Die beschenkten Kinder packen im Obergeschoss des Geschäfts ihre Gaben aus und freuen sich – die 13-jährige Friederike etwa über das letzte Exemplar eines aktuell ausverkauften Brettspiels namens Istanbul.

Der elfjährige Lukas ist momentan krank und lässt die ersehnte Hot-Wheels-Bahn sowie beste Genesungswünsche der Anwesenden von seiner Mama abholen. Auch Tierfiguren, kooperative Kartenspiele und Hör-Geschichten verschenkt das Karlsruher Christkind an diesem Abend.

Und weil niemand der mehreren hundert jungen Teilnehmenden leer ausgehen soll, hat es zuvor auch noch Briefsäcke voller himmlischer Weihnachtspost an sie verschickt.

